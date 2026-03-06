Zur Festnahme von Britney Spears durch die kalifornische Polizei am Mittwoch sind neue Details bekannt geworden. watson/getty

People-News

«In Tränen aufgelöst»: Neue Details zur Festnahme von Britney Spears

Die Umstände der Festnahme von Britney Spears wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss werden allmählich klarer. Weitere Details wurden von der kalifornischen Polizei sowie von amerikanischen Boulevardmedien veröffentlicht.

Laut einer Mitteilung der kalifornischen Highway-Polizei wurde Spears, die «Anzeichen von Trunkenheit» gezeigt habe, bei ihrer Anhaltung am Mittwochabend gegen 21.28 Uhr mehreren Nüchternheitstests vor Ort unterzogen. Anschliessend wurde sie wegen «Verdachts auf Fahren unter dem Einfluss einer Mischung aus Alkohol und Drogen» in Gewahrsam genommen.

Zwar wurden in ihrem BMW keine Drogen gefunden, wie das US-Promiportal TMZ unter Berufung auf ermittlungsnahe Quellen berichtet. Allerdings sei im Fahrzeug eine «unbekannte Substanz» entdeckt worden. Diese könnte bei ihrer Vorladung vor Gericht am 4. Mai als Belastungsmaterial dienen. Die chemischen Analysen dauern derzeit noch an.

Nach Angaben der Behörden wurde die Polizei alarmiert, nachdem gegen 20.48 Uhr ein Anruf eingegangen war, der einen schwarze BMW 430i meldete, der auf der südlichen Fahrspur der US-101 nahe Newbury Park in Kalifornien mit hoher Geschwindigkeit und in auffälliger, unsicherer Fahrweise unterwegs gewesen sei.

«Eine schwarze BMW-Limousine, die zwischen den Fahrspuren hin- und herfährt … zu hohe Geschwindigkeit. Ein Cabriolet des Modelljahrs 2026, unterwegs aus Richtung Los Angeles.» Die Tonaufnahme der Polizei. page six

Nach fast einer Stunde Verfolgungsfahrt gelang es Beamten aus der Umgebung von Moorpark schliesslich, das Fahrzeug ausfindig zu machen und eine Kontrolle durchzuführen. Britney Spears sei allein im Wagen gewesen, als sie am Strassenrand anhielt, berichtet die Daily Mail.

«Sie war in Tränen aufgelöst und extrem aufgewühlt», schildert eine Quelle gegenüber Page Six. «Die vergangenen zwei Monate waren sehr schwierig», fährt der anonyme Informant fort und fügt hinzu, Britney Spears habe sich «beschämt und verlegen» gefühlt und bedauere zutiefst, was geschehen ist.

«Sie wolle niemanden enttäuschen, vor allem nicht ihre Fans. Am meisten fürchte sie, erneut öffentlich verurteilt zu werden.» Une source, dans Page Six

Nach ihrer Festnahme wurde Britney Spears gegen 3 Uhr morgens am Donnerstag in das Hauptgefängnis des Ventura County eingeliefert, bevor sie kurz nach 6 Uhr morgens wieder freigelassen wurde.

«Es handelt sich um einen bedauerlichen und völlig inakzeptablen Vorfall», erklärte der Manager der Sängerin in einer Mitteilung, die mehreren Medien vorliegt. «Britney Spears wird die erforderlichen Massnahmen ergreifen und sich an das Gesetz halten. Wir hoffen, dass dies der erste Schritt hin zu den längst überfälligen Veränderungen in ihrem Leben ist.»

«Ich hoffe, dass sie in dieser schwierigen Zeit die nötige Hilfe und Unterstützung erhält.» Spears-Managerin Cade Hudson page six

Tatsächlich hat Britney Spears schwierige Monate hinter sich. Die Sängerin soll insbesondere stark unter der Veröffentlichung der Memoiren ihres Ex-Mannes und Vaters ihrer beiden Kinder, Kevin Federline, gelitten haben, die sie in eine «Abwärtsspirale» gestürzt haben sollen.

Quellen zufolge sollen die Veröffentlichungen der Memoiren ihres früheren Partners Kevin Federline die Sängerin besonders getroffen haben. capture d'écran instagram

«Es war das Buch über Kevin, das wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat, und seitdem ist alles nur noch schlimmer geworden. Es hat sie emotional stark getroffen», erklärt eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle gegenüber Page Six.

«Die Wahrheit ist jedoch, dass dies schon seit einiger Zeit anhält. Ihr Verhalten ist in den letzten Monaten zunehmend unberechenbar geworden. Sie schwankt zwischen einem normalen und einem kritischen Zustand.» Eine Quelle, die Spears gut kennt. page six

Weitere «nahestehende Quellen» der 44-Jährigen teilten TMZ mit, dass Britney Spears nach dem Vorfall nun bereit sei, ein Behandlungs- und Unterstützungsprogramm zu durchlaufen. Ihr Team befinde sich in den ersten Schritten der Planung und prüfe «mehrere Optionen», darunter eine Entgiftungskur sowie eine Betreuung ihrer psychischen Gesundheit in spezialisierten Einrichtungen.