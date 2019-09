Greta schlägt zurück – mit Trumps eigenen Waffen

Die emotionale und wutentbrannte Rede von Greta Thunberg am UN-Klimagipfel in New York ging um die ganze Welt. Erstaunlicherweise tauchte der US-Präsident entgegen seiner Ankündigung am Klimagipfel auf. Seine Anwesenheit löste bei der jungen Schwedin offensichtlich nochmals negative Gefühle aus – wie unschwer an ihrem Blick zu erkennen war.

Donald Trump blieb nur wenige Minuten am Klimagipfel und liess es sich nicht nehmen, im Nachhinein via Twitter gegen die Klimaaktivistin zu schiessen: «Sie …