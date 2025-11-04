Nebel
Klima

Klimafakten zeigen alarmierende Folgen von Erderwärmung

Sea ice melts on the Franklin Strait along the Northwest Passage in the Canadian Arctic Archipelago, Saturday, July 22, 2017. Because of climate change, more sea ice is being lost each summer than is ...
Laut Klimaforschern gehen die Eisanteile in den Weltmeeren immer weiter zurück.Bild: AP/AP

Klimafaktenpapier zeigt alarmierende Folgen von Erderwärmung

04.11.2025, 07:2404.11.2025, 07:24

Vor der UN-Klimakonferenz im brasilianischen Belém haben führende Klimaforschungsorganisationen alarmierende Folgen der fortschreitenden Erderwärmung aufgelistet.

Ihr am Dienstag veröffentlichtes Klimafaktenpapier, eine Zusammenfassung des aktuellen Wissensstands zum Klimawandel, zeigt, dass mehrere Klima-Indikatoren in diesem oder dem vergangenen Jahr Rekordwerte erreicht haben. «Wir beobachten, dass weltweit Meer- und Festlandeis schrumpfen, der Anstieg des Meeresspiegels sich beschleunigt und Wetterextreme wie Hitzewellen, Dürren und Starkregen zunehmen», erklärte Professor Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut. Laut dem Klimafaktenpapier traten die zehn weltweit wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen allesamt in den vergangenen zehn Jahren auf – mit 2024 als jüngstem Rekordjahr. Laut dem EU-Klimadienst Copernicus ist Europa der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, wird der Auflistung zufolge innerhalb des nächsten Jahrzehnts dauerhaft überschritten.

Damit droht die Erde, mehrere Klima-Kipppunkte zu erreichen. «Die tropischen Korallenriffe haben wir vermutlich bereits verloren», erklärte der Veranstalter des Extremwetterkongresses, Frank Böttcher. «Spätestens ab 1,5 Grad Erwärmung betreten wir auch bei weiteren Kippelementen, etwa den Eisschilden auf Grönland und der Antarktis oder der Atlantischen Umwälzzirkulation, den Hochrisikobereich.»

Corals grow off Efate Island, Vanuatu, Saturday, July 26, 2025. (AP Photo/Annika Hammerschlag) Climate Vanuatu Underwater Photo Gallery
Um die Korallenriffe in den Weltmeeren zu retten, sei es bereits zu spät.Bild: keystone

Andreas Becker, Klima-Experte des Deutschen Wetterdienstes, hob hervor, dass das Überschreiten der 1,5-Grad-Grenze nicht bedeute, dass Klimaschutzmassnahmen keinen Sinn mehr hätten. «Jedes vermiedene Zehntelgrad Erderwärmung hilft und leistet nicht zuletzt einen Beitrag zur Reduzierung der andernfalls enormen Kosten der Klimaanpassung», erklärte er.

Die Autoren des Klimafaktenpapiers fordern daher entschlossenere Massnahmen zur Verringerung des Treibhausgas-Ausstosses. Demnach wird diese Forderung von der Mehrheit der Menschheit unterstützt. «Eine repräsentative Umfrage unter rund 130'000 Personen in 125 Ländern zeigte, dass sich weltweit 89 Prozent der Menschen von ihren Regierungen eine ambitionierte Klimapolitik wünschen», erklärte der Vorstand des Deutschen Klima-Konsortiums (DKK), Thomas Hickler vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum in Frankfurt am Main.

German Chancellor Friedrich Merz arrives for the cabinet meeting at the chancellery in Berlin, Wednesday, Oct. 29, 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi) Germany Politics
Auch der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz wird nach Brasilien reisen. Bild: keystone

Kommenden Montag beginnt in Belém die zweiwöchige Weltklimakonferenz. Vorher treffen sich dort am Donnerstag und Freitag bereits einige Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), zu Klimaberatungen. Mit den derzeitigen Klimaschutzzusagen der gut 190 Vertragsstaaten des Pariser Abkommens steuert die Erde derzeit auf eine gefährliche Erwärmung um drei oder vier Grad zu. (sda/afp)

