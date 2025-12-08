Sydney Sweeney sorgte mit Jeans-Werbung für Aufruhr – jetzt spricht sie erstmals darüber



Diesen Sommer geriet die US-Schauspielerin Sydney Sweeney wegen einer Jeanswerbung für die Marke «American Eagle» in einen Shitstorm. Lange schwieg sie dazu – bis jetzt.

Sydney Sweeney hatte eine Werbekampagne bei der Marke «American Eagle». bild: American Eagle

Auslöser der hitzigen Debatte war der folgende Werbeslogan:



«Sydney Sweeney has great Jeans»

Auf Deutsch: «Sydney Sweeney hat tolle Jeans.» Der Clou dahinter: Die Wörter Gene und Jeans werden im Englischen gleich ausgesprochen, also heisst es auch:



«Sydney Sweeney hat tolle Gene.»

Auf einigen Plakaten wird dieser Doppelsinn sogar explizit mit dem Slogan «Sydney Sweeney has great genes» aufgegriffen.

Rassismus-Vorwürfe

Während einige in der Kampagne lediglich ein harmloses Wortspiel sahen, warfen andere der Werbung einen rassistischen Unterton vor. «Eine weisse, blauäugige Frau erklärt uns, was gute Gene sind», schrieben User im Internet. Manche bezeichneten die Kampagne sogar als faschistische Propaganda.

Die US-Jeansmarke «American Eagle» reagierte auf die Kritik und stellte sich hinter die umstrittene Kampagne. Die Werbung habe sich stets ausschliesslich um Jeans gedreht.



Von Sydney Sweeney selbst kam lange kein Kommentar zur Kritik. Nun äussert sich die Schauspielerin erstmals im Magazin «People» – mit einer klaren Botschaft.



Sydney Sweeney hat sich monatelang nicht zur Werbekampagne geäussert. Bild: imago

Sweeney hat eine klare Haltung



Sie unterstütze die Ansichten einiger Menschen, die die Kampagne gefeiert hätten, nicht, betont Sweeney. Ihr seien Motive und Zuschreibungen unterstellt worden, die schlicht nicht zuträfen. Wer sie kenne, wisse, dass sie stets versuche, Menschen zusammenzubringen, und sich klar gegen Hass und Spaltung stelle.

Rückblickend bedauert die Schauspielerin, sich monatelang nicht zur Kritik geäussert zu haben. Gegenüber dem Magazin sagt sie:

«Mein Schweigen hat die Kluft vergrössert.» Sydney Sweeney

Während die Kampagne viral ging und politische Gruppen sie für ihre Zwecke nutzten, wuchs der Druck – ebenso wie die Distanz zwischen Sweeney und einem Teil ihrer Fans. Die Schauspielerin will die Situation nun aktiv verändern und sagt: «Ich hoffe, dass es im neuen Jahr mehr um das geht, was uns verbindet, als um das, was uns trennt.» (fak)

