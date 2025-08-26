wechselnd bewölkt24°
DE | FR
burger
International
Konsum - Detailhandel

Postdienste in 25 Ländern schränken Paketversand in USA ein

Postdienste in 25 Ländern schränken Paketversand in USA ein

26.08.2025, 19:3726.08.2025, 19:37
Mehr «International»
Der Paketbote der Schweizerischen Post Carlos Hugo Vega sortiert Pakete beim Beladen der Lieferwagen fuer die Zustellung, in der Distributionsbasis Oerlikon, aufgenommen am Dienstag, 5. Dezember 2023 ...
Die Schweizer Post ist nicht die einzige, die den Paketdienst in die USA einstellt. (Archivbild)Bild: keystone

Angesichts von Unklarheiten bei neuen US-Zollregeln haben sich laut Weltpostverein (WPV) bereits Postdienstleister in 25 Ländern entschieden, Paketlieferungen in die USA auszusetzen, darunter bekanntlich auch aus der Schweiz. Das hätten die Dienstleister dem WPV mitgeteilt und zur Begründung auf «Unsicherheiten speziell im Zusammenhang mit Transitdiensten» verwiesen, erklärte die Uno-Sonderorganisation am Dienstag.

Diese Einschränkungen «bleiben bestehen, bis weitere Informationen darüber vorliegen, wie die US-Behörden» ihre angekündigten Massnahmen umsetzen werden, «und bis die erforderlichen betrieblichen Änderungen tatsächlich umgesetzt sind».

Hintergrund ist eine Verfügung von US-Präsident Donald Trump. Sie sieht vor, dass ab dem 29. August bislang geltende Zollausnahmen für Pakete mit einem Wert von unter 800 Dollar aus aller Welt ausgesetzt werden.

Postdienstleister in zahlreichen Ländern wie der Schweiz, Frankreich, Indien und Australien verkündeten deswegen, die meisten Pakete mit Ziel USA nicht mehr anzunehmen. Auch die der Paketdienst DHL erklärte, den Warenversand in die USA massiv einzuschränken. (sda/awp/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ein Volk von Möchtegern-Hausbesitzern
2
Das sagt Ghislaine Maxwell über Donald Trump, Bill Clinton und Prinz Andrew
3
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
4
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
5
Amerikaner schieben Zoll-Schuld wieder KKS zu – sie soll Trump «gedemütigt» haben
Meistkommentiert
1
Leverkusen und Palace an Akanji interessiert +++ BVB verpflichtet Chukwuemeka definitiv
2
SVPler bei Krawallen in Lausanne angegriffen
3
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
4
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
5
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Küng fährt ab nächster Saison für Tudor +++ Stabhochsprung auf Mittwoch vorverlegt
4
Jon Drummond wird im WM-Viertelfinal disqualifiziert und macht ein riesiges Theater
Testflug von Rakete Starship wetterbedingt erneut verschoben
Der geplante zehnte Testflug des grössten jemals gebauten Raketensystems der Raumfahrtgeschichte Starship ist erneut kurz vor dem Start verschoben worden.
Das Wetter habe einen Test der unbemannten Rakete verhindert, teilte SpaceX kurz vor dem geplanten Start mit. Das zuständige Team prüfe die bestmögliche nächste Startmöglichkeit, hiess es von SpaceX, dem privaten Raumfahrtunternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk, weiter.
Zur Story