Ein Jahr nach Angriff auf Klosterstadt: Kosovo klagt 45 Serben an

Die kosovarischen Behörden vermuten, dass Radoičić einen bewaffneten Aufstand unter den Kosovo-Serben anzetteln wollte, um den fast ausschliesslich von Serben bevölkerten Norden des Kosovos an Serbien anzuschliessen. Darauf deute die grosse Anzahl von auch schweren Waffen hin, die der Terrortrupp bei seiner Flucht zurückliess, heisst es in Pristina.

Am 24. September 2023 hatte ein 30-köpfiger, schwer bewaffneter serbischer Kommandotrupp in der Ortschaft Banjska bei Mitrovica Stellung bezogen und sich Kämpfe mit der kosovarischen Polizei geliefert. Dabei waren drei serbische Angreifer sowie ein kosovarischer Polizist getötet worden. Radoičić und die meisten anderen Angreifer flohen anschliessend nach Serbien. Radoičić bekannte sich wenige Tage später dazu, den Trupp angeführt zu haben.

Die Sonderstaatsanwaltschaft im Kosovo hat 45 Serben angeklagt, die vor knapp einem Jahr an einem Terrorüberfall im Norden des kleinen Balkanlandes beteiligt gewesen sein sollen. Unter den Angeklagten sei auch Milan Radoičić, der die blutige Aktion angeführt hatte und zum damaligen Zeitpunkt ein bestimmender Politiker der Kosovo-Serben gewesen war, sagte der Leiter der Sonderstaatsanwaltschaft, Blerim Isufaj, in der kosovarischen Hauptstadt Pristina.

Aussenminister in Kiew: Ukraine könnte Erlaubnis zu Russland-Beschuss erhalten

Die Aussenminister der USA und Grossbritanniens, Antony Blinken und David Lammy, werden heute gemeinsam in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erwartet. Mit diesem Besuch könnte die Erlaubnis näherrücken, dass die bedrängte Ukraine mit westlichen Waffen militärische Ziele auch tief auf russischem Gebiet angreifen darf.

Blinken sagte vor der Reise in London, sein Kollege und er wollten erkunden, wie die Ukraine in der gegenwärtigen Lage am besten unterstützt werden kann. Dies wollten sie ihren Chefs für deren Treffen am Freitag berichten. US-Präsident Joe Biden empfängt dann in Washington den britischen Premierminister Keir Starmer. Im Kern geht es um den Einsatz von ATACMS-Artillerieraketen aus US-Produktion und britischen Storm-Shadow-Raketen.