Frau fällt von Gebäude – Schweizer in Pristina festgenommen

Nach dem Tod einer 27-jährigen Argentinierin im Kosovo ist am Mittwoch ein tatverdächtiger Schweizer festgenommen worden. Die Frau war gleichentags in Spital ihren Verletzungen erlegen, die sie beim Sturz von einem Gebäude erlitten hatte. Das Aussendepartement bestätigte die Festnahme.

Das Opfer starb nach dem Sturz in der Universitätsklinik des Kosovo in der Hauptstadt Pristina, wie das albanischsprachige Schweizer Nachrichtenportal Le canton27.ch mitteilte.

Die Kosovo-Polizei stufte den Todessturz in Fushë Kosova im Bezirk Pristina als Tötungsdelikt ein, wie sie gegenüber dem Korrespondenten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mitteilte. Zu dem Sturz kam es, als die Frau mit dem Verdächtigen auf dem Dach stand.

Der Verdächtige wurde demnach in Untersuchungshaft gesetzt. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte die Festnahme des Schweizer Staatsangehörigen. Die Botschaft in Pristina sei in Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort. Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes seien keine weiteren Angaben möglich.

Auch im Kosovo waren nach Behördenangaben keine weiteren Informationen zu Umständen und Motiv erhältlich. Das Institut für Gerichtsmedizin untersuchte die Leiche des Opfers. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter.

