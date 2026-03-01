Diella, die zur Ministerin ernannte KI in Albanien, während ihrer Vorführung in Belgrad am 18. September 2025. Keystone

Ihr gehört Gesicht und Stimme der KI-generierten Ministerin Diella

Anila Bisha, Gesicht und Stimme von Diella, der zur Ministerin für öffentliche Beschaffung in Albanien ernannten künstlichen Intelligenz, prangert die unerlaubte politische Nutzung ihres Bildes an und leitet rechtliche Schritte ein.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Briseida MEMA, Tirana, Albanie / afp

Mehr «International»

In Albanien ist Anila Bisha seit Jahrzehnten eine «unverzichtbare» Grösse des Kinos und Theaters. Doch seit einigen Monaten lebt sie im Schatten von Diella, der künstlichen Intelligenz, der sie ihr Gesicht leiht – eine Rolle, von der sie sagt, sie niemals gewollt zu haben.

Im September, als Premierminister Edi Rama die Ernennung einer künstlichen Intelligenz zur Ministerin für öffentliche Beschaffung in einem seiner für ihn typischen PR-Coups ankündigt, ist es das Gesicht der Schauspielerin, das auf den Titelseiten von Zeitungen auf der ganzen Welt erscheint.

Wenige Tage später wendet sich ihr digitales Double in traditioneller albanischer Tracht an das Parlament – in einem Video, das Millionenfach angesehen wird.

Die Schauspielerin Anila Bisha reagiert auf ihr KI-Double. Image: afp/watson

Als sie ihr eigenes Gesicht sieht, das eine Rede hält, von der sie nichts wusste, in einer Rolle, die sie niemals angenommen hatte, wird Anila Bisha schwindelig. Sie sagt:

«Ich konnte es nicht glauben, als ich mich selbst eine Rede im Parlament halten sah, als ich meine eigene Stimme ‹Ich bin Ministerin› sagen hörte [...] Ich musste sehr weinen.» Anila Bisha

Anfang 2025 hatte Anila Bisha zugestimmt, ihr Gesicht und ihre Stimme einer virtuellen Assistentin für E-Albania zu leihen; einem Portal für öffentliche Dienste, das den Bürgern helfen soll, sich im Labyrinth der Verwaltung zurechtzufinden.

Um diesen Avatar zu erstellen, musste sie stundenlang stehen und ununterbrochen sprechen. Jede Bewegung ihres Mundes und jeder Laut mussten aufgezeichnet werden, damit der KI-Chatbot, genannt Diella (Anm. d. Red.: «Sonne» auf Albanisch), natürlich auf die Anfragen der Nutzer reagieren kann.

Die KI sei nicht unbestechlich

Innerhalb weniger Monate verzeichnet Diella auf E-Albania fast eine Million Interaktionen und stellt über 36'000 Dokumente über die Plattform aus. Dieser Erfolg wird auch von der Regierung und den Nutzern gleichermassen gewürdigt.

Was Premierminister Edi Rama im September 2025 dazu veranlasste, Diella zur Ministerin für öffentliche Beschaffung zu ernennen, war das Versprechen, öffentliche Ausschreibungen «zu 100 % korruptionsfrei» zu gestalten – und würde somit gegen ein in Albanien verbreitetes Problem streben.

Der albanische Premierminister Edi Rama. Keystone

Seit Dezember steht die Leiterin der für KI zuständigen Abteilung unter Hausarrest wegen mutmasslicher Verstrickungen in eine illegale Manipulation öffentlicher Ausschreibungen. Die Vizepremierministerin Belinda Balluku, die in einem Fall von Korruption bei der Vergabe öffentlicher Aufträge angeklagt ist, wurde Ende 2025 suspendiert.

Doch die Ernennung dieser virtuellen Ministerin stösst sofort auf heftige Kritik: Experten warnen vor der Illusion einer unbestechlichen KI, Juristen stellen die Rechtmässigkeit dieser Ernennung infrage. Die Opposition wendet sich an das Verfassungsgericht, besorgt darüber, wer die Verantwortung für die von der KI getroffenen Entscheidungen tragen wird.

Anila zieht vor Gericht

Anila Bisha erklärt, sie habe stets nicht gewusst, dass ihr Bild das einer Ministerin werden würde, und habe monatelang versucht, die Regierung zu erreichen. «Die Nutzung meines Bildes und meiner Stimme für politische Zwecke ist für mich etwas sehr Ernstes», sagt die Schauspielerin. Sie fügt hinzu:

«Die Leute, die den Premierminister nicht mögen, hassen mich, und das tut sehr weh.“» Anila Bisha

Sie versichert, mit der albanischen Regierung nur einen Vertrag abgeschlossen zu haben, der am 31. Dezember 2025 auslief, für die Nutzung ihres Bildes im Rahmen der von E-Albania angebotenen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger.

Angesichts des Schweigens der Regierung glaubt Anila Bisha nicht mehr an eine einvernehmliche Lösung und hat Klage eingereicht. Am Montag wurde ein Antrag, die Nutzung ihres Bildes bis zu einer gerichtlichen Entscheidung in der Hauptsache auszusetzen, von einem Verwaltungsgericht abgelehnt.

Doch ihr Anwalt, Aranit Roshi, versichert, dass in den kommenden Tagen eine neue Klage eingereicht wird, einschliesslich eines Schadensersatzanspruchs in Höhe von einer Million Euro wegen Verletzung ihres Persönlichkeitsrechts.

Die Regierung erklärte in einer Mitteilung, sie «freue sich über die Gelegenheit, diese Angelegenheit endgültig vor Gericht zu klären».

Anila Bisha wird, so verspricht sie, nicht zögern, die Angelegenheit notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg zu bringen.