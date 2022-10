Mindestens 20 Tote bei Busunglück in Kolumbien

Schwere Verkehrsunfälle passieren auf den engen, bisweilen unbefestigten Bergstrassen in den Andenregionen südamerikanischer Länder häufiger. Die Strassenverhältnisse sind oft schwierig und die Busse nicht immer in einem guten Zustand. (sda/dpa)

Weitere 14 wurden verletzt, wie die Feuerwehr in Pasto, der Hauptstadt des südwestlichen Department Nariño, am Samstag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Der Bus überschlug sich der kolumbianischen Zeitung «El Espectador» zufolge auf der Strecke zwischen Pasto und Cali. Der Unfall wurde demnach durch ein Problem mit den Bremsen verursacht.

Selenskyj: Lage in der Ostukraine schwierig – das Nachtupdate ohne Bilder

Die ukrainische Armee hat bei ihrer Gegenoffensive im Osten des Landes nach eigenen Angaben mit Schwierigkeiten zu kämpfen – Präsident Wolodymyr Selenskyj ist dennoch siegessicher. Das Staatsoberhaupt sprach in der Nacht zum Sonntag von einer «sehr schwierigen Situation» in den Gebieten Donezk und Luhansk. Am schwierigsten sei sie wie in Tagen zuvor bei der Stadt Bachmut.