Explosion in kolumbianischem Bergwerk – mindestens zehn Kumpel tot

Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in Kolumbien sind mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Weitere fünf Bergleute würden vermisst, teilte die Bergbaubehörde des südamerikanischen Landes am Sonntag auf Twitter mit.

Nach ihnen werde gesucht. Eine mögliche Ursache für die Explosion am Samstagabend in dem Bergwerk La Chapa in der zentralkolumbianischen Gemeinde Tasco wurde zunächst nicht genannt.

Örtliche Medien berichteten, Methangas habe sich entzündet. Der Gouverneur des Departments Boyacá, zu dem Tasco gehört, Ramiro Barragán, sprach den Angehörigen der Opfer auf Twitter sein Beileid aus. (aeg/sda/dpa)