Mehr als eine Tonne Kokain in Costa Rica sichergestellt

Die Polizei in Costa Rica hat mehr als eine Tonne Kokain in einem Fahrzeug im Süden des Landes sichergestellt.
25.08.2025, 04:4425.08.2025, 04:44
Wie Sicherheitsminister Mario Zamora am Sonntag im Onlinedienst X mitteilte, wurden zwei Bewaffnete festgenommen.

epa11376393 Some 2024 kilos of marijuana and 485 kilos of cocaine confiscated during transportation on a manned boat by two costa ricans and a nicaraguan, in San Jose, Costa Rica, 28 May 2024. An oper ...
In Costa Rica kommt es immer wieder zu grossen Drogenfunden. (Archivbild)Bild: keystone

Bei den Festgenommenen seien 1299 Päckchen mit jeweils einem Kilogramm Kokain gefunden worden.

Costa Rica ist mit einem Anstieg der Aktivitäten kolumbianischer und mexikanischer Drogenkartelle konfrontiert. Sie haben das zentralamerikanische Land zu einer Drehscheibe für Drogen in andere Länder gemacht, hauptsächlich in die USA. (sda/afp)

