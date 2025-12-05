Die Skispringerin Sina Arnet bestätigte auch in Wisla in Polen ihre Fortschritte. Die Engelbergerin sprang am Freitag zweimal 114,5 m weit und erreichte Platz 25. Die Siegerin Nika Prevc aus Slowenien setzte nach 128 und 130 m auf.
Sechs Weltcup-Starts, sechsmal in den Punkterängen. Eine solche Konstanz wie Sina Arnet erreicht im Schweizer Team bloss Gregor Deschwanden. Die beiden haben bislang als einzige die Swiss-Olympic-Vorgaben für die Olympia-Schanze in Predazzo erfüllt. (abu/sda)
Sechs Weltcup-Starts, sechsmal in den Punkterängen. Eine solche Konstanz wie Sina Arnet erreicht im Schweizer Team bloss Gregor Deschwanden. Die beiden haben bislang als einzige die Swiss-Olympic-Vorgaben für die Olympia-Schanze in Predazzo erfüllt. (abu/sda)