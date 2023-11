Dreijährige Kreuzfahrt abgesagt: Über 50'000 Franken für 13 Quadratmeter

Drei Jahre lang hätte ihre Kreuzfahrt gedauert – nun ist sie abgesagt. Das Unternehmen Life at Sea Cruises hat den Start der Reise zuvor bereits mehrmals verschoben und die Passagiere hatten oftmals schon ihre Wohnung gekündigt oder untervermietet – und stehen nun ohne Dach über dem Kopf da.

Hundertausende Dollar hatten die Passagiere ausgegeben für ihr schwimmendes Zuhause der nächsten drei Jahre. Wir zeigen euch, was sie dabei erwartet hätte:

Die Verschiedene Zimmer-Kategorien

Die Passagiere konnten sich je nach Budget für eine der folgenden Kategorien entscheiden:

Inside/Outside Staterooms

«Inside Cabins» zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht mit einem Fenster ausgestattet sind. Dies schlägt sich auch im Preis nieder: Es ist mit Preisen ab umgerechnet 33'748 Franken pro Person pro Jahr nämlich die günstigste Kategorie.

Mit Blick aufs Meer muss man gleich deutlich tiefer in die Tasche greifen. So ein Zimmer gabs ab umgerechnet 57'005 Franken zu haben.

Premium Inside/Outside Staterooms

So sieht der Premium Inside Stateroom aus. Die Grösse beträgt gleich wie bei den Standardzimmern gerade mal 13,5 bis 17 Quadratmeter. Das Sternchen vornedran gibt es vermutlich für die etwas luxuriöser anmutende Inneneinrichtung. Die Kosten hierfür belaufen sich auf umgerechnet mindestens 45'377 Franken.

Auch hier kostet das Zimmerchen wieder mehr, wenn man sich am Meer noch nicht sattsehen konnte und dieses zum Fenster raus betrachten möchte. Der Premium Outside Stateroom kostet umgerechnet mindestens 62'819 Franken.

Balcony

Wer das Meer ausserdem Rauschen hören möchte (und genug Platz haben will, um sich beim Umfallen in der Mitte des Raumes nicht den Kopf an der Wand anzustossen) bezahlt einen Betrag ab umgerechnet 86'075 Franken pro Person pro Jahr. Platz hast du dann aber auch nur, wenn du nicht all zu gross bist, denn diese Deluxe-Zimmer messen auch bloss ungefähr 20 Quadratmeter.

