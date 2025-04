Alice Walton ist mit 101 Milliarden US-Dollar die reichste Frau der Welt. Bild: Patrick McMullan

Das sind die 10 reichsten Frauen der Welt – die Schweiz ist auch vertreten

Nachdem «Forbes» die reichsten Menschen der Welt veröffentlicht hatte, fiel schnell auf, dass es sich dabei nur um Männer handelte. Doch das Unternehmen hat auch die reichsten Frauen der Welt gekürt. Eine Übersicht:

Platz 10: Melinda French Gates

Vermögen: 30,4 Milliarden US-Dollar

Melinda French Gates erlangte ihr Vermögen vor allem durch ihre langjährige Tätigkeit bei Microsoft sowie durch ihre Ehe mit Microsoft-Mitgründer Bill Gates. Laut der «Times» arbeitete sie nach dem Informatik- und Wirtschaftsstudium ab 1987 fast ein Jahrzehnt im Unternehmen. 1994 heiratete sie Gates, mit dem sie später die milliardenschwere Bill & Melinda Gates Foundation gründete. Nach der Scheidung 2021 erhielt sie beträchtliche Vermögenswerte, darunter Aktienpakete im Milliardenwert.

Melinda Gates kam durch Microsoft an ihr Vermögen. Bild: keystone

Platz 9: Marilyn Simons & Familie

Vermögen: 31 Milliarden US-Dollar

Marilyn Simons erlangte ihr Vermögen hauptsächlich durch die finanziellen Erfolge ihres Ehemanns Jim Simons, ein renommierter Mathematiker und Hedgefonds-Manager. Jim Simons gründete 1982 Renaissance Technologies, einen Hedgefonds, der für seine herausragenden Renditen bekannt ist. Das Paar gründete 1994 die Simons Foundation, eine der grössten privaten Stiftungen in den USA, die sich der Förderung von Forschung in Mathematik und Naturwissenschaften widmet. Marilyn Simons, die einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften von der State University of New York in Stony Brook besitzt, war über 25 Jahre lang Präsidentin der Stiftung.

Marilyn Simons und ihr Ehemann Jim. Bild: www.imago-images.de

Platz 8: Miriam Adelson & Familie

Vermögen: 32,1 Milliarden US-Dollar

Miriam Adelson übernahm nach dem Tod ihres Ehemannes Sheldon Adelson die Las Vegas Sands Corporation, eines der grössten Casinos weltweit.

Miriam Adelson ist Ärztin. Bild: keystone

Platz 7: Abigail Johnson

Vermögen: 32,7 Milliarden US-Dollar

Abigail Johnson ist CEO von Fidelity Investments. Die Johnson-Familie besitzt 49 % von Fidelity, wobei Abigail Johnson schätzungsweise 24,5 % hält.

Abigail Johnson ist heute 63 Jahre alt. Bild: AP/Fidelity Investments

Platz 6: Savitri Jindal & Familie

Vermögen: 35,5 Milliarden US-Dollar

Savitri Jindal ist Vorsitzinde der O.P. Jindal Group, ein von ihrem Ehemann Om Prakash Jindal gegründeter Mischkonzern mit Schwerpunkten in Stahl, Energie, Zement und Infrastruktur.

Savitri Jindal (links) ist Vorsitzende der O.P. Jindal Group. Bild: www.imago-images.de

Platz 5: Rafaela Aponte-Diamant

Vermögen: 37,7 Milliarden US-Dollar

Rafaela Aponte-Diamant erlangte ihr Vermögen als Mitbegründerin der Mediterranean Shipping Company. Das Unternehmen entwickelte sich zum weltweit grössten Containertransportunternehmen. Sie und ihr Ehemann zählen darum als das reichste Ehepaar der Schweiz.

Platz 4: Jacqueline Mars

Vermögen: 42,6 Milliarden US-Dollar

Jacqueline Mars erlangte ihr Vermögen als Erbin von Mars Incorporated, das von ihrem Grossvater Frank C. Mars gegründete Süsswarenunternehmen. Ihr Vater, Forrest Mars Sr., entwickelte das Unternehmen weiter und führte es zu internationalem Erfolg. Nach seinem Tod im Jahr 1999 erbte Jacqueline Mars zusammen mit ihren Brüdern Anteile am Unternehmen. Sie war von 1982 bis zu ihrem Ruhestand im Jahr 2001 als Präsidentin der Lebensmittelproduktsparte im Unternehmen tätig.

Bild: www.imago-images.de

Platz 3: Julia Koch & Familie

Vermögen: 74,2 Milliarden US-Dollar

Julia Koch erlangte ihr Vermögen durch das Erbe ihres Ehemanns David H. Koch, der 2019 verstarb. Gemeinsam mit ihren drei Kindern erbte sie einen 42-prozentigen Anteil an Koch Industries, eines der grössten privat geführten Unternehmen der USA mit Tätigkeiten in den Bereichen Energie, Chemie und Investitionen.

Julia Koch ist heute 62 Jahre alt. Bild: www.imago-images.de

Platz 2: Francoise Bettencourt Meyers & Familie

Vermögen: 81,6 Milliarden US-Dollar

Françoise Bettencourt Meyers erlangte ihr Vermögen als Erbin des Kosmetikkonzerns L'Oréal, den ihr Grossvater Eugène Schueller 1909 gründete. Nach dem Tod ihrer Mutter Liliane Bettencourt im Jahr 2017 übernahm sie deren Anteile und hält seither mit ihrer Familie etwa 35 % der Unternehmensanteile.

Françoise Bettencourt Meyers ist die zweitreichste Frau der Welt. bild: kestone

Platz 1: Alice Walton

Vermögen: 101 Milliarden US-Dollar

Alice Walton, Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton, erlangte ihr Vermögen durch die Vererbung von Unternehmensanteilen nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1992. Sie hält etwa 10 % der Walmart-Aktien, was sie zur reichsten Frau der Welt macht.

Alice Walton ist mit ihrem Vermögen von 101 Milliarden US-Dollar die reichste Frau der Welt. Bild: Patrick McMullan

