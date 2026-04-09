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Anwälte von Sean «Diddy» Combs wollen Urteil aufheben lassen

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Anwälte von Sean «Diddy» Combs wollen Urteil aufheben lassen

09.04.2026, 19:0709.04.2026, 19:07

Nach der Verurteilung des US-Rappers Sean Combs dringt seine Verteidigung nun auf eine Aufhebung des Urteils. Vor einem Berufungsgericht in New York argumentierte die Anwältin Alexandra Shapiro, Combs sei zu Unrecht verurteilt worden und habe zudem eine unüblich hohe Strafe bekommen. Der Richter nannte den Fall «aussergewöhnlich schwierig». Eine Entscheidung des Gerichts steht noch aus.

FILE - Sean Combs arrives at the Pre-Grammy Gala And Salute To Industry Icons at the Beverly Hilton Hotel, Jan. 25, 2020, in Beverly Hills, Calif. (Photo by Mark Von Holden/Invision/AP, File) Sean Com ...
Sean Combs war 2024 verurteilt worden.Bild: keystone

Der Musikmogul war im September 2024 wegen mutmasslicher Sexualstraftaten in New York festgenommen und im Oktober 2025 im Zusammenhang mit Prostitution zu einer Gefängnisstrafe von vier Jahren und zwei Monaten sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Eine Jury hatte ihn im Juli für schuldig befunden.

Musik-Unternehmer muss noch zwei Jahre Haft ableisten

Es handele sich «um die höchste jemals verhängte Strafe für eine Anklage dieser Art bei einer derartigen strafrechtlichen Vorgeschichte», kritisierte Combs Anwältin nun in New York. Die Staatsanwaltschaft argumentierte dagegen.

Combs war in dem vorangegangenen Verfahren vorgeworfen worden, über Jahre hinweg Frauen missbraucht, bedroht und genötigt zu haben, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen. Zu den Anklagepunkten der Verschwörung zur organisierten Kriminalität und des Menschenhandels hatten die Geschworenen auf unschuldig entschieden.

Laut der US-Strafvollzugsbehörde muss Combs aktuell noch bis zum 15. April 2028 inhaftiert bleiben. (hkl/sda/dpa)

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Wow. Allerlei schräges Zeugs auf dem Oldtimermarkt grad jetzt so!
Sind es die Frühlingsgefühle? Sind es die Pollen? Jedenfalls hat es crazy Autos aktuell auf dem Markt.
Am ersten Schönwetterwochenende des Frühlings erspäht man sie wieder: die Vintage-Autos. Und die Liebhaberfahrzeuge. Ihr wisst, was gemeint ist: vehikel, die aus Spass gefahren werden.
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