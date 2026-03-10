Joko Winterscheidt plaudert über ein geheimes ZDF-Dinner. Bild: Getty Images Europe

«Wetten, dass..?»: Joko Winterscheidt plaudert über geheimes ZDF-Dinner

Ab Dezember 2026 werden Tom und Bill Kaulitz die ZDF-Show «Wetten, dass ..?» moderieren. Fast wäre es allerdings ganz anders gekommen.

Janna Halbroth / t-online

Ein Artikel von

Vor rund 15 Jahren sassen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit der damaligen ZDF-Führung an einem Tisch. Worum ging es bei diesem geheimen Dinner? Darum, ob die beiden die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei «Wetten, dass..?» antreten sollten.

Joko Winterscheidt hat dieses Treffen nun selbst öffentlich gemacht. Im Format «Knossi Meets» von Streamer Knossi, in dem die beiden gemeinsam durch die Münchner Innenstadt fahren, erzählte Winterscheidt die Geschichte fast beiläufig.

Aus den Plänen wurde letztlich nichts. Man sei damals schlicht «zu jung» gewesen, erklärte der 47-Jährige, der inzwischen seit über 20 Jahren vor der Kamera steht. Die moderne Art des Comedy-Duos passte damals wohl noch nicht zum Konzept des Senders. So blieb es nur bei Gesprächen – und bei jenem geheimen Dinner.

Inzwischen steht fest, wer die Samstagabendshow tatsächlich übernimmt: Im Dezember moderieren Bill und Tom Kaulitz erstmals «Wetten, dass..?» und treten damit die direkte Nachfolge von Entertainer Gottschalk an. Die beiden sind 36 Jahre alt und damit nur wenige Jahre älter, als es Winterscheidt und Klaas damals waren.

Für Joko Winterscheidt sei das eine «super mutige» Entscheidung. Er freue sich für die Zwillinge und habe ihnen direkt geschrieben. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, sie sollten es bitte nicht «verkacken».

Gottschalk hatte «Wetten, dass..?» am 25. November 2023 zum letzten Mal moderiert. Seine letzten Worte damals richteten sich an das Publikum und erklärten seinen Entschluss. Die Zeit der grossen Samstagabend-Live-Unterhaltung sei für ihn vorbei, er könne im Fernsehen nicht mehr so reden wie privat und gehe lieber selbst, bevor andere dafür sorgen würden.

2011 hat Thomas Gottschalk «Wetten, dass..?» schon einmal verlassen. Seinen Schritt begründete er mit dem schweren Unfall des Kandidaten Samuel Koch im Dezember 2010. Seit diesem dramatischen Vorfall würde ein Schatten auf der Sendung liegen und er könne nicht einfach zur gewohnten ausgelassenen Stimmung zurückfinden, erklärte er damals.