freundlich
DE | FR
burger
Leben
Deutschland

«Wetten, dass..?»: Joko Winterscheidt über geheimes ZDF-Dinner

BERLIN, GERMANY - MAY 4: Joko Winterscheidt attends the YES!CON on May 4, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Gerald Matzka/Getty Images)
Joko Winterscheidt plaudert über ein geheimes ZDF-Dinner. Bild: Getty Images Europe

«Wetten, dass..?»: Joko Winterscheidt plaudert über geheimes ZDF-Dinner

Ab Dezember 2026 werden Tom und Bill Kaulitz die ZDF-Show «Wetten, dass ..?» moderieren. Fast wäre es allerdings ganz anders gekommen.
10.03.2026, 10:4110.03.2026, 10:41
Janna Halbroth / t-online
Ein Artikel von
t-online

Vor rund 15 Jahren sassen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf mit der damaligen ZDF-Führung an einem Tisch. Worum ging es bei diesem geheimen Dinner? Darum, ob die beiden die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei «Wetten, dass..?» antreten sollten.

Joko Winterscheidt hat dieses Treffen nun selbst öffentlich gemacht. Im Format «Knossi Meets» von Streamer Knossi, in dem die beiden gemeinsam durch die Münchner Innenstadt fahren, erzählte Winterscheidt die Geschichte fast beiläufig.

Aus den Plänen wurde letztlich nichts. Man sei damals schlicht «zu jung» gewesen, erklärte der 47-Jährige, der inzwischen seit über 20 Jahren vor der Kamera steht. Die moderne Art des Comedy-Duos passte damals wohl noch nicht zum Konzept des Senders. So blieb es nur bei Gesprächen – und bei jenem geheimen Dinner.

Inzwischen steht fest, wer die Samstagabendshow tatsächlich übernimmt: Im Dezember moderieren Bill und Tom Kaulitz erstmals «Wetten, dass..?» und treten damit die direkte Nachfolge von Entertainer Gottschalk an. Die beiden sind 36 Jahre alt und damit nur wenige Jahre älter, als es Winterscheidt und Klaas damals waren.

Für Joko Winterscheidt sei das eine «super mutige» Entscheidung. Er freue sich für die Zwillinge und habe ihnen direkt geschrieben. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, sie sollten es bitte nicht «verkacken».

Gottschalk hatte «Wetten, dass..?» am 25. November 2023 zum letzten Mal moderiert. Seine letzten Worte damals richteten sich an das Publikum und erklärten seinen Entschluss. Die Zeit der grossen Samstagabend-Live-Unterhaltung sei für ihn vorbei, er könne im Fernsehen nicht mehr so reden wie privat und gehe lieber selbst, bevor andere dafür sorgen würden.

2011 hat Thomas Gottschalk «Wetten, dass..?» schon einmal verlassen. Seinen Schritt begründete er mit dem schweren Unfall des Kandidaten Samuel Koch im Dezember 2010. Seit diesem dramatischen Vorfall würde ein Schatten auf der Sendung liegen und er könne nicht einfach zur gewohnten ausgelassenen Stimmung zurückfinden, erklärte er damals.

Mehr zu Joko und Klaas:

Kommentar
Warum Joko und Klaas hätten sagen müssen, dass auch sie Frauen sexuell belästigt haben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
RTL-Show «Adam und Eva»: Nackte Narrenschau
1 / 21
RTL-Show «Adam und Eva»: Nackte Narrenschau
Willkommen bei «Adam sucht Eva»: RTL zeigt mal wieder nackte D-Promis am Südseestrand. Hier siehst du (von links) Marlena, Jesse, Ex-Tennis Profi Daniel Källerer, Ex-DSDS Kandidatin Sarah Joelle Jahnel, Kushtrim und Ex-Queensberry Sängerin Leonore Bartsch. (Bild: RTL)
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einmaliger Gebrauch: Joko und Klaas verschenken Instagram-Reichweite an Iranerinnen
Video: facebook
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das sind die 5 attraktivsten Frühblüher
Schluss mit Wintergrau: Diese unterschätzten, winterharten Pflanzen gehören in deinen Garten. Gefällt es ihnen, bleiben sie und breiten sich aus.
Ich bin zwar eine Miniatur, aber dafür eine Berühmtheit. Der britische Narzissenzüchter Alec Gray hat mich 1949 entdeckt. «Tête-à-tête» heisse ich, weil sich bei mir meist ein Blütenpaar zeigt, also zwei Blüten an einem Stiel. Deshalb hat mich Alec vermutlich von Anfang an so genannt.
Zur Story