Miley Cyrus kündigt «Hanna Montana»-Revival an

This undated photo released by the Disney Channel shows Miley Cyrus, right, and her father country music singer Billy Ray Cyrus in a scene from the television show &quot;Hannah Montana.&quot; A man wh ...
2006 wurde «Hannah Montana» zum ersten mal ausgestrahlt.Bild: AP Disney Channel

Miley Cyrus kündigt «Hannah Montana»-Revival an

17.02.2026, 21:0417.02.2026, 21:17

Es ist die Nachricht, auf die ihre Fans seit Jahren gewartet haben: Miley Cyrus kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Zum 20-jährigen Geburtstag der Serie «Hannah Montana» wird ein grosses Special erscheinen. Mit einem Post auf Instagram bestätigte die 33-Jährige die Gerüchte um die Serie, mit der sie in den 2000er-Jahren berühmt wurde.

«Zurück zu den Anfängen. »
Miley Cyrus auch bekannt als «Hannah Montana»

Am 24. März soll es so weit sein. Die Streamingplattform Disney+ produziert das Revival. (val)

