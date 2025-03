Karneval in Rio startet mit berühmten Umzügen im Sambodrom

Die zwölf Top-Schulen treten in diesem Jahr erstmals auf drei Tage verteilt auf – nämlich am Sonntag, Montag und Dienstag. Dadurch können sich nicht nur mehr Zuschauer das Spektakel ansehen. Die Schulen, die von einer Jury wie beim Eiskunstlauf bewertet werden, treten auch länger auf.

Zuvor hatte Bürgermeister Eduardo Paes mit der Übergabe der Stadtschlüssel an «König Momo», die Symbolfigur des Karnevals, das bunte Treiben am Zuckerhut offiziell eingeläutet.

Am Sonntag werden wieder Goldjungs verteilt – das Wichtigste zu den Oscars 2025

Am Sonntag findet die 97. Ocar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour, Show und eine Live-Übertragung freuen – auch hier bei watson. Aber zuerst: Hier erfährst du in Kürze alles, was du vor den diesjährigen Oscars wissen willst.

Die 97. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Durch die Zeitverschiebung ist sie bei uns in der Schweiz in der Nacht auf den Montag, 3. März, zu sehen. Die Zeremonie beginnt um 1 Uhr (Schweizerzeit) beginnen. Die gesamte Show dauert normalerweise etwa 3,5 Stunden.