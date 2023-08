«Niemand kannte ihn wirklich»: Brutal ehrliche Todesanzeige eines Bruders geht viral

Mit den «brutal ehrlichen» Erzählungen habe er Empathie für das Leben seines Bruders regen wollen, erklärt Steve Eldridge nach Veröffentlichung der Todesanzeige. «Es ist eine traurige Geschichte», merkt er an. In Erinnerung bleiben sollen aber die letzten Worte aus der Anzeige: «Ich werde ihn vermissen».

In den sozialen Netzwerken hat die emotionale Todesanzeige von Anfang August eine regelrechte Welle an Mitleidsbekundungen ausgelöst. Zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer teilten die Anzeige auf Twitter und sprachen der Familie von Brian ihr Beileid aus.

«Niemand kannte ihn wirklich», stellt Steve Eldridge in der Anzeige fest, die er für seinen Bruder in der «Pioneer Press» geschaltet hatte. Brian Eldridge starb im Alter von 76 Jahren, einsam in seiner Wohnung im US-Bundesstaat Minnesota und wurde dort erst vier Tage nach seinem Tod gefunden.

Der Tod von geliebten Angehörigen oder Menschen aus dem Freundeskreis ist wohl eine der emotionalsten Erfahrungen, die Menschen in ihrem Leben machen müssen. Trauer und Wut mischen sich mit einem absoluten Gefühl der Ohnmacht, das für viele Wochen und Monate an den Verlust erinnert.

