Helena Bonham Carters Serienabsage erregt aktuell viel Aufsehen. bild: pa / jordan pettitt

«The White Lotus»: Helena Bonham Carter verliess HBO-Serie wegen einer Forderung

Kurz nach Drehstart der vierten Staffel verliess Helena Bonham Carter das «White Lotus»-Set. Ihre Rolle verschwand aus dem ursprünglichen Drehbuch, und eine neue Schauspielerin wurde in den Cast der Erfolgsserie aufgenommen. Die Hintergründe ihres Ausstiegs sollen nun bekannt sein.

Michelle Nuhn / watson.de

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Seit der Premiere der ersten Staffel im Sommer 2021 zählt «The White Lotus» zu den erfolgreichsten Produktionen von HBO. Zu verdanken ist das vor allem einer originellen Storyline. Im Mittelpunkt stehen die Abgründe reicher Hotelgäste, die auf satirische und gesellschaftskritische Weise beleuchtet werden. Immer wechselnde Schauplätze und ein stets rotierender Cast aus Hollywood-Stars machten die Serie zum Publikumsliebling.

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sind derweil seit Mitte April in vollem Gange. Nach Hawaii, Italien und Thailand wird nun die Côte d'Azur zum Ort des Geschehens. Eigentlich hätte dort auch Helena Bonham Carter ihr «White Lotus»-Debüt geben sollen.

Kurz nach dem Drehstart stieg die Schauspielerin jedoch wieder aus der Produktion aus. Inzwischen ist der wahre Grund für ihren schnellen Abgang bekannt.

«The White Lotus»: Der wahre Grund für Helena Bonham Carters Ausstieg

Bei «The White Lotus» setzte man seit Beginn der ersten Staffel auf eine Mischung aus etablierten Hollywood-Stars und jungen Talenten der Schauspielbranche. Auf Jennifer Coolidge und Monaghan sollte demnach in der bevorstehenden Staffel Helena Bonham Carter folgen. Angeblich beendeten kreative Differenzen hinter den Kulissen die Zusammenarbeit jedoch kurzerhand.

Wie Variety berichtet, sei die 59-Jährige zwar zunächst zum Dreh nach Südfrankreich gereist, habe das Set dann jedoch nach knapp einer Woche wieder verlassen. Auslöser sei eine Forderung von Serienschöpfer Mike White gewesen.

Es heisst, er habe sich von der «Harry Potter»-Darstellerin eine «lebhaftere Darbietung» ihrer Figur gewünscht. Carter soll das wiederum anders gesehen haben. Aus ihrer Meinungsverschiedenheit sei dann schliesslich ihr Ausstieg aus der Produktion resultiert.

«White Lotus»-Nachfolge von Helena Bonham Carter steht fest

Helena Bonham Carter sollte ursprünglich einen ehemaligen Star spielen, der auf sein grosses Karriere-Comeback hofft. Wie HBO dann Ende April in einer offiziellen Stellungnahme verlauten liess, soll sich während des Drehs aber gezeigt haben, dass die Figur und die Schauspielerin nicht wie erwartet vereinbar seien.

Bei der Nachbesetzung wollte man aus diesem Grund auch keine zusätzliche Zeit verlieren. So ist inzwischen bekannt, dass Laura Dern an ihrer Stelle Teil des «The White Lotus»-Casts sein wird. Anstatt jedoch Carters Rolle zu übernehmen, schrieb Mike White eine komplett neue Figur für den einstigen «Jurassic Park»-Star.

Am bisherigen Drehplan soll die unerwartete Personalentscheidung demnach nicht gerüttelt haben. Die Dreharbeiten, die vorrangig in einem Luxusresort in Frankreich stattfinden, laufen weiterhin auf Hochtouren. Dabei soll sich die Handlung während der berühmten Filmfestspiele von Cannes abspielen. Wie «Variety» zuletzt vermeldet, verfügt die Erfolgsproduktion in ihrer vierten Staffel über ein gewaltiges Budget von 120 Millionen US-Dollar.