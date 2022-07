«Coolste Regierungschefin»: Finnlands Sanna Marin begeistert Netz mit Rockfestival-Besuch

Bilder, die es so vermutlich nur in Skandinavien gibt

«Strategische Partnerschaft»: Biden weist Kritik an seiner Reise nach Saudi-Arabien zurück

US-Präsident Joe Biden hat Kritik an seinem bevorstehenden Besuch in Saudi-Arabien zurückgewiesen. «Ich weiss, dass viele mit meiner Entscheidung, nach Saudi-Arabien zu reisen, nicht einverstanden sind», schrieb Biden in einem am Samstag veröffentlichten Gastbeitrag für die «Washington Post».