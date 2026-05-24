sonnig27°
DE | FR
burger
International
Leben

Donald Trump Jr. und Bettina Anderson haben geheiratet

April 6, 2025, Doral, Florida, USA: Bettina Anderson R and Donald Trump Jr on the 18th green after the final round of LIV Golf Miami at Trump National Doral. Doral USA - ZUMAw109 20250406_fap_w109_039 ...
Donald Trump Jr. und Bettina Anderson haben geheiratet. (Archivbild)Bild: www.imago-images.de

Trumps ältester Sohn feiert Hochzeit

24.05.2026, 11:5124.05.2026, 11:51

Der älteste Sohn des US-Präsidenten, Donald Trump Jr., hat seine Hochzeit mit Influencerin Bettina Anderson öffentlich bekannt gemacht. Beide posteten auf ihren Instagram-Accounts ein Schwarz-Weiss-Foto mit Eheringen an ihren Fingern. Eine Sprecherin des Paares bestätigte der Zeitung «New York Times», dass beide auf den Bahamas ihre Hochzeit gefeiert hätten. Dem Bericht zufolge soll die Eheschliessung Tage davor in Palm Beach vollzogen worden sein.

Bild
screenshot instagram

Präsident Trump hatte am Freitag auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass er gerne bei den beiden gewesen wäre, aber wegen der Umstände im Zusammenhang mit der Regierungsarbeit nicht könne. Am Samstag wurde bekannt, dass Trump im Weissen Haus in Washington weiter zum Iran-Krieg verhandelt hatte.

Im Dezember 2025 war die Verlobung von Anderson (39) und Trump Jr. (48) bekannt geworden. Über eine Beziehung der beiden hatte die Klatschpresse seit Mitte 2024 spekuliert.

Der Präsidentensohn – kurz Don genannt – leitet zusammen mit seinem jüngeren Bruder Eric die Geschäfte der Dachorganisation von Trumps Unternehmen. Mit Vanessa Trump, mit der er bis 2018 verheiratet war, hat Trump Jr. mehrere Kinder. (sda/dpa)

videovideo
Wegen dieser «Sache namens Iran»: Donald Trump verpasst womöglich Hochzeit seines Sohnes
Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste
1 / 11
Gegen Trump: Weltweite No-Kings-Proteste

Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt.
quelle: keystone / julia demaree nikhinson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dutzende Schüsse bei Weissem Haus in Washington
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Toten-Hosen-Sänger Campino ist mit 63 noch mal Vater geworden
In der ARD-Doku über die Aufnahmen zum letzten Album der Toten Hosen lüftet Frontmann Campino ein privates Geheimnis. Der Sänger ist jetzt zweifacher Vater.
Tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse der Toten Hosen und eine unerwartete Neuigkeit über Campino: In einer neuen Dokumentation über die legendären Düsseldorfer Punkrocker erzählt der Frontmann der Band, dass er überraschend noch mal Vater geworden ist.
Zur Story