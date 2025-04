Ein Friedhof in Italien. (Symbolbild) Bild: keystone

Sargträger fallen bei Beerdigung ins Grab

Bei einer Beerdigung im US-Bundesstaat Philadelphia ist die Plattform über dem Grab eingestürzt. Mehrere Sargträger verletzten sich.

Thomas Wanhoff / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Während einer Beisetzung in Nord-Philadelphia in den USA ist die Plattform über der Grabstelle zusammengebrochen. Die Sargträger stürzten dabei in das offene Grab, wie der US-Sender ABC News berichtet. Mehrere Männer verletzten sich, vor allem an Beinen, Händen und Rücken.

Die Stieftochter des Verstorbenen, Maribelle Rodriguez, sagte dem Sender, ihr Bruder sei am schwersten verletzt worden. «Der Sarg lag auf ihm, und er war bewusstlos mit dem Gesicht im Schlamm», erklärte sie. Die Familie kritisiert die aus ihrer Sicht mangelhaften Zustände am Grab.

Friedhof wird kritisiert

Rodriguez macht sowohl den Greenmount Friedhof als auch das Beerdigungsinstitut für den Vorfall verantwortlich. «Alles hat gewackelt, das Holz war nass und durchweicht», sagte sie. Beide Einrichtungen wollten sich gegenüber ABC News nicht äussern.

Am Montag waren an der Grabstelle noch beschädigte Bretter zu sehen. Rodriguez forderte eine Entschuldigung und eine Entschädigung, da die Zeremonie durch den Vorfall gestört worden sei. Laut ABC News sollen die Verletzungen der Betroffenen nicht schwerwiegend sein.