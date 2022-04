Marine Le Pen sieht sich nicht als Verliererin – im Gegenteil: Sie hält ihr Ergebnis für einen Erfolg: «Das Ergebnis selbst stellt einen strahlenden Sieg dar», sagte Le Pen am Sonntagabend in Paris. Das Ergebnis sei ein Zeugnis für das grosse Misstrauen des französischen Volkes, sagt Pen mit Blick auf die Regierung in Frankreich und der Europäischen Union. «Wir sind entschiedener denn je, die Franzosen zu verteidigen», betonte Le Pen. Sie kündigt an, weiter politisch aktiv zu bleiben. (cst/sda)