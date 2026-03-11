Auf Langstrecken könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit. Bild: keystone

Lufthansa will trotz Streik mehr als Hälfte der Flüge durchführen

Trotz des auf zwei Tage angekündigten Pilotenstreiks soll bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Auf Langstrecken könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit.

Das Unternehmen will grössere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. Zuvor hatte bereits die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärt, dass der Streik diesmal kleiner ausfallen werde als bei der ersten Welle vor einem Monat. (sda/awp/dpa)