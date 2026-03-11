bedeckt14°
DE | FR
burger
International
Luftfahrt

Lufthansa will trotz Streik mehr als Hälfte der Flüge durchführen

epa12729812 Airplanes of the Lufthansa carrier are parked on the tarmac during a strike at the international airport in Munich, Germany, 12 February 2026. Pilots and cabin crew are striking at Lufthan ...
Auf Langstrecken könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit.Bild: keystone

Lufthansa will trotz Streik mehr als Hälfte der Flüge durchführen

11.03.2026, 15:2411.03.2026, 15:24

Trotz des auf zwei Tage angekündigten Pilotenstreiks soll bei der Lufthansa am Donnerstag und Freitag jeweils mindestens die Hälfte der geplanten Flüge stattfinden. Auf Langstrecken könnten sogar 60 Prozent der Flüge starten, teilte die Fluggesellschaft mit.

Das Unternehmen will grössere Flugzeuge einsetzen, Flüge von nicht bestreikten Konzernairlines fliegen lassen und zudem freiwillige Crews einsetzen. Zuvor hatte bereits die streikende Gewerkschaft Vereinigung Cockpit erklärt, dass der Streik diesmal kleiner ausfallen werde als bei der ersten Welle vor einem Monat. (sda/awp/dpa)

Mehr Lufthansa-News:

Gewerkschaft ruft Lufthansa-Piloten zu zwei Tagen Streik auf
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die neue First Grand Suite der Swiss
1 / 8
Die neue First Grand Suite der Swiss

Die Swiss hebt das Luxus-Fliegen noch eine Stufe höher.
quelle: swiss
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Swiss führt neue Regeln für Powerbanks an Bord ein – das musst du wissen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Uber lanciert in den USA «women only»-Option – männliche Fahrer beklagen Diskriminierung
Seit einigen Tagen können in den USA Frauen, die ein Uber bestellen, nach einer weiblichen Fahrerin verlangen. Einige männliche Fahrer finden das ungerecht.
Die Funktion mit dem Namen «Uber's Women Preferences» wurde letztes Jahr bereits in den USA getestet. Das Resultat: Frauen gaben an, sich auf dem «Rücksitz wohler», aber auch hinter dem Steuer sicherer zu fühlen, sagt Uber.
Zur Story