Die Fluggesellschaft Swiss hat am Dienstagabend 224 Personen von Israel in die Schweiz gebracht: Der erste Sonderflug aus Tel Aviv ist um 22.24 Uhr in Zürich gelandet.

Bild: keystone

An Bord des Airbus A321 mit seinen 215 Sitzplätzen waren 214 Erwachsene und Kinder sowie zehn Babys, wie die Airline am Dienstagabend der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte.



Ein Sitz war damit aus unbekannten Gründen leer geblieben; die Maschine war eigentlich ausgebucht. Bereits kurz nach der Bekanntgabe des Evakuierungsflugs am frühen Montagabend waren alle Plätze vergeben.

Bild: keystone

Die Heimkehrenden waren, nachdem sie die Zollkontrolle gegen 23 Uhr hinter sich gelassen hatten, in der öffentlichen Ankunftshalle von Angehörigen und Freunden erwartet worden – sowie von vielen Medienleuten mit Kameras.



Sie seien froh, dass sie dank des Evakuierungsfluges ein paar Tage früher als geplant aus den Ferien in die Schweiz hätten zurückreisen konnten, sagten mehrere von ihnen in die Mikrofone. Die vergangenen Tage seien aufreibend gewesen, hielten die Heimkehrenden unter anderem fest. Die ständigen Sirenenalarme hätten insbesondere die Kinder verschreckt, sagte ein Israel-Reisender.



Man habe mehrere Tage nicht gewusst, wie es weitergehe, ob man genügend Nahrungsmittel dabeihabe, ob man an den Flughafen komme, oder was überhaupt passiere, meinte ein anderer. Ein weiterer Passagier meinte kopfschüttelnd, er als Tourist sei jetzt zurück. Die Frage sei nun, was mit all denen, die in Israel bleiben müssten, passieren werde.



Derweil gingen die meisten der Swiss-Passagiere mit den Personen, denen sie in der Ankunftshalle in die Arme gefallen waren, rasch und wortlos nach Hause.



Die Swiss führte den Sonderflug in Kooperation mit dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) durch. Er war nur über eine spezielle Hotline buchbar, die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie Schweizer Reisenden in Israel mitgeteilt wurde. Am Mittwoch erfolgt aufgrund der grossen Nachfrage ein zweiter Sonderflug. Der internationale Flughafen Ben Gurion ist derweil nach wie vor geöffnet. Insbesondere israelische Fluggesellschaften halten an ihren regelmässigen Flügen fest; so fliegt El Al derzeit weiterhin von Zürich nach Tel Aviv.(sda)