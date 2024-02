Hier gibt's die Rede im Livestream: Video: YouTube/WELT Nachrichtensender

Liveticker

Putin hält grosse Propaganda-Show – jetzt spricht er

Zwei Wochen vor der Präsidentschaftswahl und nach dem Tod Nawalnys: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine mit Spannung erwartete 19. Rede zur Lage der Nation.

Raphael Bühlmann Folge mir

Mehr «International»

Seit zwei Jahren führt der russische Präsident einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Im ersten Kriegsjahr liess Wladimir Putin die Rede zur Lage der Nation ausfallen, im zweiten befand sich die russische Armee auf dem Rückzug. Nun liegt das Momentum im Krieg auf der Seite Russlands.

Wladimir Putin hält heute eine Rede zur Lage der Nation. (Symbolbild) Bild: keystone

Der Kreml liess verlauten, Putin habe die Rede selbst geschrieben – es ist bereits seine 19. zur Lage der Nation. Er wird sie um 10 Uhr (Schweizer Zeit) in einem Kongresszentrum in der Nähe des Roten Platzes in Moskau halten. Der Inhalt der Rede ist noch nicht bekannt. Putin sagte im Vorfeld bloss, er werde sich zu den Präsidentschaftswahlen äussern. Es gilt als sicher, dass er für fünf weitere Jahre im Amt bestätigt wird.

Spekulationen zum Redeinhalt drehen sich vor allem um die Frage, ob Putin sich zum angeblichen «Hilferuf» seitens pro-russischer Separatisten aus der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien äussern wird. Das Land befürchtet schon länger, Putin könnte seinen Angriffskrieg auf das pro-westlich orientierte Land ausweiten.

Wir tickern live:

Schicke uns deinen Input Unterstützung in Europa Frankreich sei so sauer auf Deutschland wie selten zuvor, meint ein Experte gegenüber «Welt». Frankreich liefere zwar weniger Waffen als Deutschland, wolle aber, dass Deutschland sich stärker bei Militäraktionen engagiere. Die russische Perspektive Wenn Erfolge an der Front da sind, ist bei Staatsmedien und Kriegsbloggern in Russland Optimismus vorhanden, so Russland-Experte Christoph Wanner.

Jeden Tag kommt es zu heftigen, verlustreichen Kämpfen. Die Ukraine braucht Munition Westliche Waffen wurden sehr spät geliefert. Die Gegenwehr der russischen Armee während der ukrainischen Offensive war sehr viel stärker als erwartet.

Es fehlt an Personal, es fehlt an Munition, da ist die Ukraine klar, so ein Experte zur deutschen «Welt». 10:03 Putin lässt auf sich warten Im Publikum sitzen u. a. der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill und Dmitri Medwedew, ehemaliger Präsident Russlands. Die Rede beginnt um 10 Uhr (Schweizer Zeit)