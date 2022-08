In New York, wo sich das Attentat ereignet hatte, ist es mittlerweile Mitternacht. Salman Rushdies Mitarbeiter gab in der Nacht auf Samstag einen neuen Zwischenstand zum Gesundheitszustand des schwer verletzten Autors: «Die Nachrichten sind nicht gut», sagte Andrew Wylie. «Salman wird wahrscheinlich ein Auge verlieren, die Nerven in seinem Arm wurden durchtrennt, und seine Leber wurde durchstochen und beschädigt.»



Für diejenigen, die erst jetzt die Nachrichten zum Angriff lesen: Salman Rushdie, ein weltweit bekannter Schriftsteller mit indisch-britischen Wurzeln, ist am Freitag in New York von einem Angreifer schwer verletzt worden. Rushdie lebte jahrzehntelang in grosser Gefahr: 1988 löste sein Buch «Die satanischen Verse» grosse Empörung bei religiösen Extermistinnen und Extremisten aus. Sein Werk wurde in der muslimischen Gemeinschaft als «blasphemisch», also Gotteslästerung, betrachtet.



Der verstorbene iranische Führer Ayatollah Ruhollah Khomeini verbot 1989 das Buch im Iran und erliess eine «Fatwa» – sprich: Er forderte im religiös-politischen Kontext den Tod von Rushdie. Der Autor lebte daraufhin jahrzehntelang versteckt und unter grosser Lebensgefahr.



Mutmasslicher Urheber dieser Attacke ist ein 24-jähriger Mann aus dem US-Bundesstaat New Jersey. Angaben zu seinem Motiv gibt es von offizieller Seite nicht, er soll unbestätigten Berichten zufolge aber mit religiös-politischem Extremismus sympathisiert haben. (pit)

Bild: keystone