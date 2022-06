Flugverkehr über Deutschland stark eingeschränkt – Panne bei Flugsicherung

In der Schweiz hatte vor zwei Wochen eine IT-Störung bei der Flugsicherung Skyguide den Luftverkehr in den frühen Morgenstunden lahmgelegt. Davon waren dutzende Flüge und tausende Passagiere betroffen. Der Totalausfall war eine Premiere in der 100-jährigen Geschichte der Schweizer Flugsicherung.

Der Flugverkehr über weiten Teilen Deutschlands ist eingeschränkt. Auf dem Bild: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz freut sich über ein Modellflugzeug während seines Besuchs an der Luftfahrtmesse (ILA) in Berlin, Juni 2022. Bild: keystone

Von London nach New York in dreieinhalb Stunden

Kardashian-Ehemann Travis Barker ins Krankenhaus eingeliefert

Am Dienstagnachmittag wurde Travis Barker auf einer Trage ins Cedars-Sinai Medical Center gebracht. Kurz darauf meldete sich seine Tochter via Instagram zu Wort.

Fans sind in Sorge um Travis Barker: Am Dienstag veröffentlichte das Promiportal «TMZ» Bilder, auf denen zu sehen ist, wie der Musiker in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Schlagzeuger von Blink 182 liegt dabei auf einer Trage, wird von Sanitätern in die Klinik geschoben, gefolgt von seiner Frau Kourtney Kardashian.