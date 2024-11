Flugzeug aus Florida bei Landung auf Haiti von Schüssen getroffen

Haiti wird seit längerem von Unruhen heimgesucht. Bild: keystone

Ein Flugzeug auf dem Weg aus dem US-Staat Florida in das von Unruhen erschütterte Haiti ist bei der Landung von Schüssen getroffen worden. Wie die US-Fluggesellschaft Spirit Airlines am Montag mitteilte, wurde eine Flugbegleiterin dabei leicht verletzt.

Der Flug von Fort Lauderdale in Florida in die haitianische Hauptstadt Port-au-Prince wurde umgeleitet und landete sicher in der benachbarten Dominikanischen Republik, wie die Fluggesellschaft weiter erklärte.

Nach Angaben des «Miami Herald» wurde das Flugzeug bei der Landung auf dem Flughafen von Port-au-Prince getroffen. Bei einer Inspektion wurden demnach «Schäden am Flugzeug festgestellt, die auf Schüsse zurückzuführen sind», hiess es weiter.

Vorfall kurz vor Vereidigung

Passagiere wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Billigfluggesellschaft hat eigenen Angaben zufolge ihre Flüge nach Haiti zunächst ausgesetzt. Die beschädigte Maschine wurde den Angaben zufolge aus dem Verkehr gezogen. Die Passagiere sollten nach Fort Lauderdale zurückgebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich kurz bevor in Haiti am Montag der Geschäftsmann Alix Didier Fils-Aimé als neuer Regierungschef vereidigt wurde. Der haitianische Übergangsrat hatte zuvor die Ablösung von Ministerpräsident Garry Conille nach fünf Monaten im Amt beschlossen. (sda/apa/afp/lyn)