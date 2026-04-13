Icelandair-Pilot fliegt bei seinem letzten Flug über Heimatdorf – nun drohen Konsequenzen

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Am 11. April hatte ein Pilot der isländischen Fluggesellschaft Icelandair seinen letzten Flug vor der altersbedingten Pension. Dabei flog er ein Passagierflugzeug von Frankfurt an den Flughafen Keflavik. Der Flughafen Keflavik ist der grösste Flughafen Islands, über den die meisten internationalen Flüge abgewickelt werden.

Während des Flugs hat er die Inselgruppe Vestmannaeyjar überflogen, die rund 30 Kilometer vor der Küste Islands liegt. Eines der Dörfer auf der Insel überflog der Pilot auf einer viel zu tiefen Höhe. Angeblich sei dies das Dorf, in dem der Mann aufgewachsen sei.

Video: watson/nina bürge

Wie die Fluggesellschaft gegenüber isländischen Medien sagt, ist das Manöver weder angemeldet noch genehmigt gewesen. Die Bewohner des Dorfes seien über den Tiefflug erschrocken, da dabei viel Lärm und gegebenenfalls das leichte Rütteln von Häusern auftreten könnten.

Die Fluggesellschaft Icelandair hat bekannt gegeben, dass der Vorfall ernst genommen wird. Sie werde den Flug entsprechend untersuchen und überprüfen, ob dabei gegen Sicherheitsmassnahmen verstossen wurde.

Laut Daten von «Flightradar24» sei die Boeing-757 über der Inselgruppe rund 1357 Fuss über dem Boden gewesen. Das entspricht etwa 413 Metern. Dabei habe die Maschine eine Geschwindigkeit von 144 Knoten gehabt, was rund 266 Kilometer pro Stunde ist. Ob dies tatsächlich die tiefsten Werte sind, bei denen der Pilot geflogen ist, ist nicht bekannt.

In der Aviatik gibt es Regeln, die die Mindestflughöhe der Flugzeuge vorschreiben. Ob diese Regeln bei dem Flug verletzt wurden, ist bis anhin nicht bekannt. Die Fluggesellschaft Icelandair hat sich nach dem Flug bei den Inselbewohnern für den Tiefflug und den Schrecken entschuldigt. (nib)