Nebel
DE | FR
burger
International
Medien

Litauen: Katze soll über Kündigung von Rundfunkchef entscheiden

Katze soll in Litauen über Kündigung von Rundfunkchef entscheiden

In Litauen wird gegen Änderungen beim Rundfunk demonstriert. Im Parlament führt die Debatte darüber zu einem absurden Antrag.
19.12.2025, 10:0819.12.2025, 10:08
Ein Artikel von
t-online

In Litauen sind den dritten Tag in Folge mehrere Tausend Menschen auf die Strasse gegangen, um gegen neue Vorgaben für die öffentlich-rechtliche Rundfunk- und Fernsehanstalt LRT zu protestieren. Eingebracht wurde die in zweiter Lesung bereits angenommene Neuregelung von einer populistischen Partei, die der Mitte-Links-Koalition der regierenden Sozialdemokraten angehört.

People take part in a protest against politicians&#039; desire to restrict media freedom, at Independence Square at the Parliament Palace in Vilnius, Lithuania, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/Min ...
Menschen protestieren auf dem Unabhängigkeitsplatz vor dem Parlamentspalast in Vilnius gegen Bestrebungen von Politikern, die Medienfreiheit in Litauen einzuschränken.Bild: keystone

Hintergrund der Proteste ist ein Gesetzentwurf, der die Entlassung des Generaldirektors der LRT erleichtern würde. Dem Vorschlag zufolge soll der Verwaltungsrat in geheimer Wahl abstimmen und den LRT-Chef mit weniger Stimmen und aus weniger triftigen Gründen abberufen können.

Satirischer Antrag in Blockabstimmung angenommen

Während die Regierungskoalition den Gesetzesentwurf im Eilverfahren durch das Parlament bringen wollte, versuchte die Opposition, das Verfahren durch zahlreiche Änderungsanträge zu verzögern. Dabei wurde in zweiter Lesung bei der Blockabstimmung absurderweise auch ein satirischer Antrag angenommen, wonach eine vorzeitige Abberufung des LRT-Chefs nur mit Billigung der Katze einer bestimmten Oppositionsabgeordneten erfolgen kann.

People take part in a protest against politicians&#039; desire to restrict media freedom, at Independence Square at the Parliament Palace in Vilnius, Lithuania, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/Min ...
Die Proteste in Vilnius ziehen tausende Menschen an. Bild: keystone

Um nicht im Gesetz verankert zu werden, muss die Katzen-Bestimmung vor der finalen Abstimmung aus dem Entwurf gestrichen werden. Eigentlich sollte diese am Donnerstagabend stattfinden. Weil der zuständige Ausschussvorsitzende aber während der vorbereitenden Sitzung wegen Gesundheitsproblemen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, wurde sie verschoben.

Grösste Proteste seit Unabhängigkeit

Regierungschefin Inga Ruginienė rief alle Seiten zum Kompromiss auf und sagte, die Beratungen über diese Änderungen müssten eingestellt werden. Der angemessene Weg hierfür wäre der Rücktritt des gesamten Verwaltungsrats, sagte die Sozialdemokratin. Die Parlamentsfraktionen ihrer Partei und Koalitionspartner vertreten jedoch eine andere Auffassung.

In Vilnius versammelten sich Demonstranten am Donnerstag erneut vor dem Parlament. Auch in anderen Städten des baltischen EU- und Nato-Landes kam es zu Kundgebungen. Es sind die grössten Proteste in Litauen seit der wiedererlangten Unabhängigkeit 1990, die sich auch gegen die Regierung richten.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ausländische Medien haben den Lead beim CS-Krimi
1 / 9
Ausländische Medien haben den Lead beim CS-Krimi
Wie Schweizer Medien über die CS berichteten.
quelle: screenshot twiter
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ruhe, Schweinchen!» – so reagiert Trump auf kritische Fragen der Medien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Randalierer verwüsten Büros von Zeitungen in Bangladesch
In Bangladesch hat der Tod eines bekannten Aktivisten landesweit gewaltsame Proteste ausgelöst. In der Hauptstadt Dhaka verwüstete eine aufgebrachte Menge in der Nacht zum Freitag die Büros der Zeitungen «The Daily Star» und «Prothom Alo» und steckte sie in Brand. Das berichteten beide Blätter und auch andere einheimische Medien. Meldungen über Todesopfer gab es zunächst nicht.
Zur Story