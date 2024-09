Axel-Springer-Konzern plant Aufspaltung

ChatGPT will der Google-Suche an den Kragen

Der Konzern Axel Springer plant eine Aufspaltung seiner Geschäfte. Das Mediengeschäft («Bild», «Welt», «Politico») des 1946 gegründeten Verlags bleibt künftig unter voller Kontrolle von Springer-Chef und Grossaktionär Mathias Döpfner und der Springer-Familie, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Mehrheit am weitaus gewinnträchtigeren Geschäft mit Kleinanzeigen wie Jobportalen (Stepstone) und Immobilien (Aviv) halten dann aber der US-Finanzinvestor KKR und der kanadische Pensionsfonds CPP Investments.

Aus der Tech-Branche kommt eine eindringliche Warnung vor ausländischen Einflussversuchen unmittelbar vor der US-Präsidentenwahl im November.

«Ich denke, dass der gefährlichste Moment 48 Stunden vor der Abstimmung kommen wird», sagte Microsoft-Manager Brad Smith in einer Anhörung im US-Senat am Mittwoch. Das sei die Lehre unter anderem aus russischen Aktionen vor der Parlamentswahl in der Slowakei im vergangenen Herbst sowie in anderen Ländern.