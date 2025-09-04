Berlusconis haben volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

Mehr als 75 Prozent: Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach einem grossen Aktienankauf die volle Kontrolle über den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1.

Man habe die 75-Prozent-Schwelle an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, berichtete die von Pier Silvio Berlusconi geführte Gruppe in einer Pflichtmitteilung. Sie besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien und plant einen europäischen Verbund.

Pier Silvio Berlusconi. Bild: Getty Images Europe

MFE hatte nach Ablauf einer ersten Angebotsfrist Mitte August nur 43,6 Prozent der Aktien kontrolliert. In der anschliessenden Nachfrist sammelte der Konzern weitere Anteile ein. Unter anderem übernahm MFE den Anteil von 15,7 Prozent, den zuvor der tschechische Grossaktionär PPF gehalten hatte. Damit erreicht MFE nun insgesamt 75,61 Prozent der Stimmrechte.

ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite grosse private Fernsehkonzern in Deutschland. Neben klassischen Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins gehört unter anderem auch der Streaminganbieter Joyn zu der Firmengruppe. Bekannte Formate sind zum Beispiel die Shows «Germany's Next Topmodel», «Joko & Klaas gegen ProSieben», «The Voice of Germany» und «Rosins Restaurants» sowie die Comedyserie «jerks.». (sda/awp/dpa)