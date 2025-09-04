gewitterhaft21°
DE | FR
burger
International
Medien

Berlusconis haben volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

Berlusconis haben volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

04.09.2025, 12:2404.09.2025, 12:24
Mehr «International»

Mehr als 75 Prozent: Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach einem grossen Aktienankauf die volle Kontrolle über den deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1.

Man habe die 75-Prozent-Schwelle an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, berichtete die von Pier Silvio Berlusconi geführte Gruppe in einer Pflichtmitteilung. Sie besitzt bereits Fernsehketten in Italien und in Spanien und plant einen europäischen Verbund.

MILAN, ITALY - MARCH 23: Pier Silvio Berlusconi attends the Paolo Bonolis press meeting on March 23, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images)
Pier Silvio Berlusconi.Bild: Getty Images Europe

MFE hatte nach Ablauf einer ersten Angebotsfrist Mitte August nur 43,6 Prozent der Aktien kontrolliert. In der anschliessenden Nachfrist sammelte der Konzern weitere Anteile ein. Unter anderem übernahm MFE den Anteil von 15,7 Prozent, den zuvor der tschechische Grossaktionär PPF gehalten hatte. Damit erreicht MFE nun insgesamt 75,61 Prozent der Stimmrechte.

ProSiebenSat.1 ist neben der RTL-Familie der zweite grosse private Fernsehkonzern in Deutschland. Neben klassischen Sendern wie ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins gehört unter anderem auch der Streaminganbieter Joyn zu der Firmengruppe. Bekannte Formate sind zum Beispiel die Shows «Germany's Next Topmodel», «Joko & Klaas gegen ProSieben», «The Voice of Germany» und «Rosins Restaurants» sowie die Comedyserie «jerks.». (sda/awp/dpa)

Das wird dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
3
Falsches Spiel mit Donalds Tod
4
Die Tränen des Königs: «Da brach für mich eine Welt zusammen»
5
Die 40 Eidgenossen von Mollis und welcher Verband die meisten Kränze gewonnen hat
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
Keine Lust auf Tempo 30 – Rösti setzt stattdessen auf leise (und teurere) Strassen
5
Picdump 155 – besser als jede Süssigkeit: Memes
Meistgeteilt
1
Israel droht Huthi mit biblischen Plagen +++ Hamas zu Abkommen mit Israel bereit
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Rutte warnt vor Duo Russland-China ++ Putin lädt Selenskyj nach Moskau ein
4
Donald Trump will zurück ins Mittelalter
5
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
Xi macht seine Ambitionen deutlich
Bei einer pompösen Militärparade demonstriert Chinas Staatschef Xi Jinping den Schulterschluss mit Putin und Kim.
Dieses Bild dürfte in die Geschichtsbücher eingehen: Chinas Staatschef Xi Jinping, gekleidet in anthraziter Mao-Jacke, betritt die Balustrade am Tor des Himmlischen Friedens. Rechts an seiner Seite: der russische Präsident Wladimir Putin. Zu seiner linken: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Diese trilaterale Achse der Autokraten bildet den Kern der neuen, sinozentrischen Weltordnung, also eine Weltordnung mit China im Zentrum.
Zur Story