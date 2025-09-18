freundlich10°
Meta stellt neue Tech-Brille mit Anzeige im Glas vor

Meta stellt neue Tech-Brille mit Anzeige im Glas vor

Der Facebook-Konzern Meta bringt eine Brille auf den Markt, die Nutzerinnen und Nutzern Informationen in einem der Gläser anzeigen kann.
18.09.2025, 04:5418.09.2025, 04:54

Das Gerät mit dem Namen Meta Ray-Ban Display kann unter anderem Textnachrichten sowie Fotos und Videos einblenden.

Meta CEO Mark Zuckerberg walks on stage during the company&#039;s Connect developer conference Wednesday, Sept. 17, 2025, in Menlo Park, Calif. (AP Photo/Nic Coury) Meta Connect
Mark Zuckerberg persönlich stellte die neue Meta-Brille vor.Bild: keystone

Zur Steuerung wurde ein Armband entwickelt, das kleinste Bewegungen erkennen kann. Meta-Chef Mark Zuckerberg demonstrierte bei der Vorstellung, wie er mit den Fingern Buchstaben auf einer Oberfläche schrieb – die mit Hilfe des Armbands in Worte in einer Textnachricht umgewandelt wurden.

Meta betrachtet Brillen mit Kameras, Mikrofonen, Lautsprechern – und nun auch Displays – schon seit Jahren als den besten Weg, um im Alltag mit Künstlicher Intelligenz zu interagieren. Google zeigte Prototypen einer ähnlich funktionierenden Brille bei der hauseigenen Entwicklerkonferenz im Mai.

Wie gut Metas Brille im Alltag funktioniert, ist bisher offen. Bei der Präsentation scheiterte Zuckerberg mehrfach mit Versuchen, auf der Display-Brille einen Videoanruf anzunehmen. (sda/dpa)

