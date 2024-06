Die Wahlen in Mexiko sind vorbei – das Morden geht weiter

Soeben sprach er noch an einer Wahlkampfveranstaltung angeregt mit Anhängern, und nun liegt er tot unter einem Basketballkorb. Erschossen, aus nächster Nähe. Mehrere Kugeln trafen ihn in den Rücken. Auch der mutmassliche Täter verliert noch vor Ort sein Leben.

Erschossen am 29. Mai auf einem Basketballplatz in Acapulco: Bürgermeisterkandidat Alfredo Cabrera. Bild: keystone

Alfredo Cabrera, Bürgermeisterkandidat in der Stadt Coyuca de Benítez, wird das 23. Opfer im Wahlkampf zu den grössten Wahlen, die Mexiko je durchführte. Coyuca de Benítez ist ein Vorort von Acapulco und liegt im Bundesstaat Guerrero. Hier ist die Bandengewalt besonders hoch.

Fast 100 Millionen StimmbürgerInnen stimmten letzten Sonntag über das Präsidentenamt, das Parlament, über verschiedene Gouverneurssitze und andere Ämter ab. Die Wahl endete historisch.

Die unterlegene Präsidentschaftskandidatin Xoxhitl Galvez ist eine scharfe Kritikerin von Präsident Obradors Umgang mit Mexikos Drogenkartellen. Bild: keystone

Zum ersten Mal in der Geschichte Mexikos wird eine Frau, Claudia Sheinbaum, das Land regieren. Zuvor war sie Bürgermeisterin von Mexiko-City gewesen. Jetzt beabsichtigt sie, die Reformen ihres Vorgängers umzusetzen. «Umarmungen statt Kugeln», nannte López Obrador seine Taktik gegenüber den brutalen Kartellen. In Tat und Wahrheit seien es Umarmungen für Kriminelle – und Kugeln für Bürger, spotteten seine Kritiker. Sie hatten damit keinen Erfolg. Sheinbaum gewann die Wahlen mit gewaltigem Vorsprung.

Claudia Sheinbaum feiert ihren Sieg. Bild: keystone

Die Wahlen in Mexiko sind zu Ende, das Morden nicht. Keine 24 Stunden nach Sheinbaums Wahl wurde die erste Bürgermeisterin Mexikos, Yolanda Sánchez Figueroa, in der Stadt Cotija auf offener Strasse erschossen. Sie wurde von 19 Kugeln aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug getroffen. Auch Figueroas Bodyguard starb im Kugelhagel.

Yolanda Sánchez Figueroa war Mexikos erste Bürgermeisterin. Tatverdächtige wurden bisher keine gefasst. bild:facebook/yolanda figueroa

Bereits im letzten September hatte Figueroa eine Entführung überlebt. Seither erhielt sie Morddrohungen. Die Probleme der Bürgermeisterin begannen, als sie sich weigerte, die Polizeigewalt in Cotija in die Hände von korrupten Mitgliedern der Staatspolizei zu geben. Diese werden in der Regel von Kartellen bezahlt.

Laut offiziellen Berichten hat die Wahl in Mexiko mindestens 25 PolitikerInnen das Leben gekostet. Wie viele es genau sind, ist nicht bekannt. Laut Angaben lokaler NGOs liegt die Opferzahl deutlich höher – im Bereich von 40.

