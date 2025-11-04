wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Mexiko

13 Verdächtige in Mexiko bei Schusswechsel mit Polizei getötet

13 Verdächtige in Mexiko bei Schusswechsel mit Polizei getötet

04.11.2025, 08:5304.11.2025, 08:53

In Mexiko sind den Behörden zufolge mehr als ein Dutzend mutmassliche Mitglieder eines Drogenkartells bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet worden.

Wie der Sicherheitsminister von Sinaloa, Omar García Harfuch, mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montag (Ortszeit) in Guasave im Nordwesten des Bundesstaates.

Demnach wurden patrouillierende Sicherheitskräfte von Bewaffneten angegriffen, die sich unter einer Brücke versteckt hatten. Die Beamten hätten darauf mit Schüssen reagiert.

Soldiers stand guard at a checkpoint in Culiacan, Sinaloa state, Mexico, Wednesday, Feb. 26, 2025. (AP Photo/Fernando Llano) Mexico Security
Soldaten an einem Checkpoint in Sinaloa. (Archivbild)Bild: keystone

Nach dem tödlichen Schusswechsel seien vier weitere Verdächtige festgenommen worden. Zudem wurden dem Minister zufolge neun von der Drogenbande entführte Menschen befreit. Überdies beschlagnahmten die Beamten sieben Autos, Waffen und taktische Ausrüstung.

Mexiko leidet seit vielen Jahren unter der Gewalt der mächtigen Drogenkartelle. Seit dem Start eines umstrittenen Militäreinsatzes zur Drogenbekämpfung im Jahr 2006 sind in dem Land offiziellen Angaben zufolge fast 450'000 Morde verzeichnet worden.

Der Bundesstaat Sinaloa ist mit mindestens 1700 Toten besonders betroffen, seitdem vor mehr als einem Jahr ein Konflikt zwischen rivalisierenden Fraktionen des berüchtigten Sinaloa-Kartells eskalierte. Unter den Opfern der Gewalt sind 57 Minderjährige, fast 2000 Menschen werden vermisst.

Der Krieg innerhalb des Kartells begann nach der Festnahme des Drogenbosses Ismael Zambada. Der auch als «El Mayo» bezeichnete Drogenboss ist in den USA inhaftiert, er hatte in den 90er Jahren zusammen mit dem ebenfalls in den USA inhaftierten Joaquín «El Chapo» Guzmán das Sinaloa-Kartell gegründet.

«El Chapo» verbüsst in den USA eine lebenslange Haftstrafe wegen Drogenhandels, Geldwäsche und Waffendelikten. Nach dessen Auslieferung 2016 an die USA hatten seine Söhne die Führung des Kartells übernommen. (rbu/sda/afp)

Mehr zu Mexiko:

Peru bricht diplomatische Beziehungen zu Mexiko ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
2
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
3
Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
4
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
5
Neuer Tiktok-Trend in Russland bringt Teenager ins Krankenhaus
Meistkommentiert
1
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
2
MAGA entdeckt den Antisemitismus
3
Haftbefehl statt Goethe – Jugendliche fordern modernen Unterrichtsstoff
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
«Buht nicht, das hören sie nicht! Geht wählen!» – Obama mobilisiert in den USA
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Selenskyj spricht Russen Erfolg in Pokrowsk ab ++ Tote bei russischen Angriffen in Ukraine
3
Xhaka trifft erstmals für Sunderland +++ Niederhäuser muss ins Farmteam
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Menü 1: Züri Gschnätzlets
Ex-Grateful-Dead-Sängerin Donna Godchaux gestorben
Die frühere Sängerin der legendären Rockband Grateful Dead, Donna Jean Godchaux, ist tot.
«Ihre unverwechselbare Stimme und ihr strahlender Geist» hätten unzählige Fans berührt und die Grateful-Dead-Familie «unermesslich bereichert», hiess es in einer Würdigung der Band, die über soziale Medien verbreitet wurde. Godchaux sei an Krebs gestorben, teilte ihr Sprecher laut der «New York Times» mit. Sie wurde 78 Jahre alt.
Zur Story