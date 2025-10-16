wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
International
Mexiko

Mexiko Drohnenangriffe auf Justizgebäude in Stadt Tijuana

Drohnenangriffe auf Justizgebäude in mexikanischer Stadt Tijuana

16.10.2025, 12:5416.10.2025, 12:54

In der mexikanischen Grenzstadt Tijuana sind Justizgebäude mit Drohnen angegriffen worden. Die Drohnen seien bestückt gewesen mit Sprengstoff, der mit Nägeln und anderen Metallgegenständen versetzt gewesen sei, sagte Staatsanwältin María Elena Andrade am Donnerstag vor Journalisten.

Durch die Angriffe sei Sachschaden an mehreren Gebäuden im Hof des Gebäudekomplexes entstanden. Betroffen war demnach die Staatsanwaltschaft, die sich mit Entführungen befasst.

Andrade führte aus, die Explosionen hätten wie Schüsse aus Feuerwaffen geklungen. Vor der Mitteilung der Staatsanwaltschaft hatte das US-Konsulat in Tijuana über Explosionen in dem betreffenden Stadtgebiet informiert und alle US-Bürger aufgerufen, sich von dort fernzuhalten.

Tijuana ist ein wichtiger Transitort für den Grenzverkehr von Menschen und Waren zwischen Mexiko und den USA, aber auch eine wichtige Passage für den Schmuggel von Drogen aus Mexiko in die Vereinigten Staaten. Im Juni hatten die mexikanischen Behörden einen dafür errichteten Schmugglertunnel entdeckt.

Im September wurden Molotowcocktails auf Fahrzeuge geworfen, die vor Gebäuden der Staatsanwaltschaft in Tijuana sowie der Stadt Ensenada rund 115 Kilometer südlich von Tijuana standen. Beide Städte befinden sich im Bundesstaat Baja California ebenso wie der grenznahe Küstenort Playas de Rosarito. Dort war am Freitag vergangener Woche ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ermordet worden.

Das organisierte Verbrechen in Mexiko verwendet immer öfter Drohnen, um Rivalen oder die Behörden anzugreifen. Das mächtige Drogenkartell Jalisco Nueva Generación nutzt diese Waffen laut der Organisation Insight Crime bereits seit mindestens 2020 und hat demnach sogar eine eigene Drohnen-Division aufgestellt. Der Einsatz von Drohnen durch Drogenbanden wurde bislang insbesondere aus den Bundesstaaten Michoacán und Guerrero an der Pazifikküste sowie aus dem Bundesstaat Guanajuato im Zentrum des Landes gemeldet. (sda/afp)

Mehr zu Mexiko:

«America Mexicana klingt gut, nicht?»: So spotten Mexiko und Kanada über Trumps Pläne
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Häufigkeit Arztbesuche
1 / 4
Häufigkeit Arztbesuche

Schweizerinnen und Schweizer liegen bei der Häufigkeit der Arztbesuche im Mittelfeld.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Zwei Jahre Gaza-Krieg: Die wichtigsten Momente im Video
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
2
«Letzte» Geisel-Leichen übergeben +++ Hamas übergab falsche Leiche
3
So sehen die 20 Geiseln nach über zwei Jahren in Gefangenschaft aus
4
Ein Foto zeigt: So hat sich Netanjahu selbst ausgetrickst
5
Thank God it's Dienstag – hier gibt es Fails in Hülle und Fülle
Meistkommentiert
1
Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Umfrage zeigt: Dienstpflicht könnte durchkommen – und spaltet die Geschlechter
4
Umfrageschock für SRG: Jetzt starten Fernsehstars eine PR-Tour durch Schweizer Beizen
5
Service Citoyen: Eine Initiative vereinigt «Feuer und Wasser»
Meistgeteilt
1
Evakuierungen bei Kupjansk +++ Trump enttäuscht von Putin
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Wenn die gegnerischen Fans vor dem Hotel auftauchen, feiert Suriname einfach mit
4
Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme
5
Noch vieles offen in Europa – WM-Quali in Nord- und Mittelamerika wird zum Krimi
Trump gibt grünes Licht für CIA-Einsätze in Venezuela
Nach den tödlichen Angriffen des US-Militärs auf mutmasslich mit Drogen beladene Boote in der Karibik unternimmt Präsident Donald Trump einen weiteren Schritt - angeblich im Kampf gegen irreguläre Migration und Rauschgifthandel aus Venezuela.
Zur Story