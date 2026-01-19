Das Paar vergnügte sich in der Cenote Zací, einer Karsthöhle mitten in Valladolid. Bild: www.imago-images.de

Schweizer wird bei Sex an Touristen-Hotspot in Mexiko erwischt und festgenommen

Ein Schweizer wurde in einer Karsthöhle in Mexiko beim Sex mit einer Frau erwischt und festgenommen. Auch seine Ausrede liess die Polizei nicht gelten.

Früher war die Cenote Zací in Valladolid eine wichtige Wasserquelle der Mayas, heute zieht sie Touristen zum Schwimmen an. Oder auch für andere Aktivitäten: In der Karsthöhle im Stadtzentrum Valladolids wurde am Samstag ein Schweizer festgenommen, den offenbar seine Lustgefühle übermannt hatten. Gemäss lokalen Medien wurde er im Wasser beim Sex mit einer Mexikanerin erwischt.

Der Ort ist gut überwacht, ein Polizist wurde deshalb rasch auf das heissblütige Paar aufmerksam. Auch die Frau war als Touristin in der Stadt, die beiden hatten sich kurz zuvor kennengelernt.

Gemäss Polizeiangaben soll der Schweizer behauptet haben, dass dies in seiner Heimat erlaubt sei. Diese Ausrede liessen die Polizisten aber nicht gelten. Das Paar wurde auf den Polizeiposten gebracht. Dort musste es wegen der Verstösse gegen die öffentliche Sittlichkeit eine Strafe bezahlen, berichten lokale Medien.

Wie hoch die Strafe war, geht aus den Berichten nicht hervor. In den sozialen Medien sorgt der Vorfall für viele Lacher, aber auch Kritik. So wird etwa gefordert, dass die Touristen streng bestraft würden, da man sich nicht alles erlauben dürfe. (vro)