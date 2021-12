Mindestens 53 Migranten sterben bei LKW-Unfall in Mexiko

Bei einem Unfall eines Lastwagens in Mexiko sind nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen. Der Laster kippte am Donnerstag im südmexikanischen Ort Chiapa de Corzo um. Er habe mittelamerikanische Migranten transportiert, teilte Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador auf Twitter mit.

«Impfen, what else»: Corona-Kampagne in Deutschland Viralhit – Schweizer Firmen blocken

Die Geburt vom «König der Könige» in einer Krippe lässt Zweifel an der Bibel aufkommen

Diese Ziele stecken laut Geheimdienstler hinter Russlands Truppenaufmarsch

Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste will Russland mit den Truppenbewegungen in Richtung der Ukraine vor allem Zugeständnisse der Nato in umstrittenen politischen und militärischen Fragen erzwingen. Es sehe so aus, als wenn Russland rechtlich verbindliche Zusicherungen wolle, dass die Ukraine niemals Nato-Mitglied werde, sagte ein ranghoher Nachrichtendienstvertreter kurz vor einem Aussenministertreffen der G7-Staaten in Liverpool.