Polizei in Mexiko findet mehr als 380 gestapelte Leichen

Mexiko ist stark von organisierter Kriminalität betroffen. Kriminelle Banden liefern sich in dem Land seit Jahren brutale Kämpfe um die Vorherrschaft über den Drogenmarkt. Das Land leidet zudem unter einer Krise seines forensischen Systems – durch die hohe Zahl der zu analysierenden Leichen, den Personalmangel und Mittelbegrenzungen ist das System stark überlastet. (sda/afp)

Vorläufig gebe es «381 Leichen, die vorschriftswidrig im Krematorium deponiert und nicht eingeäschert wurden», teilte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Chihuahua am Sonntag mit. Sie wurden «einfach so auf den Boden geworfen, wahllos, eine auf die andere».

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Leichen ohne erkennbare Ordnung in verschiedenen Räumen des Gebäudes deponiert.

Die mexikanische Polizei hat in einem privaten Krematorium in der Stadt Ciudad Juarez mehr als 380 gestapelte Leichen gefunden.

Ciudad Juarez grenzt an die USA und ist berüchtigt für die Drogenkriminalität.

Ciudad Juarez grenzt an die USA und ist berüchtigt für die Drogenkriminalität.

An der australischen Ostküste ist ein Teenager von einem Hai attackiert und schwer verletzt worden.

Der 16-Jährige sei am Sonntagnachmittag (Ortszeit) beim Schwimmen vor dem Cabarita Beach, etwa 50 Kilometer nördlich des Surfer-Hotspots Byron Bay, von dem Tier gebissen worden, berichtete der Sender 9News. Um welche Art von Hai es sich handelte, war noch unklar. Der Jugendliche sei schwer am rechten Arm und am rechten Bein verletzt worden, hiess es.