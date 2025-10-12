freundlich
DE | FR
burger
International
Mexiko

Unwetter in Mexiko fordert mehr als 40 Tote und viele Vermisste

Unwetter in Mexiko fordert mehr als 40 Tote und viele Vermisste

12.10.2025, 06:5112.10.2025, 06:51
Neighbors gather around a damaged house after heavy rainfall in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Felix Marquez) APTOPIX Mexico Extreme Weather
Das Unwetter hinterlässt ein Bild der Verwüstung.Bild: keystone

Die Unwetter in Mexiko ziehen eine Spur der Verwüstung nach sich. Bei den schweren Überschwemmungen und Erdrutschen nach Dauerregen sind offiziellen Angaben zufolge bisher mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen, 27 weitere werden vermisst.

Rund 10'000 Soldaten sind mit Booten, Hubschraubern und Baggern im Einsatz. Sie räumen Strassen frei, holen Menschen aus überfluteten Gemeinden und versorgen sie mit Lebensmitteln. Die Helfer versuchen noch, mehrere Ortschaften zu erreichen, die bisher nicht zugänglich waren.

Meteorologen warnen vor weiteren Regenfällen

Die Lage bleibt angespannt. Laut dem mexikanischen Wetterdienst ist mit weiterem Regen zu rechnen. Die Böden können aber kein Wasser mehr aufnehmen, das Risiko weiterer Erdrutsche steigt.

Arturo Huidobro, center, and a worker prepare to remove dead pigs from a farm following heavy rainfall in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, Saturday, Oct. 11, 2025. (AP Photo/Felix Marquez) APTOPIX M ...
Neben eines Tigers sind auch andere Tiere in den Fluten umgekommen.Bild: keystone

Betroffen sind vor allem Bundesstaaten im Osten und Zentrum des lateinamerikanischen Landes. Zehntausende Häuser sowie Kliniken, Schulen, Strassen und Brücken wurden beschädigt. Die meisten Todesopfer wurden bisher in Veracruz und Hidalgo gemeldet. Auch in Puebla und Querétaro kamen Menschen ums Leben. In San Luis Potosí gab es Schäden, aber keine Opfer.

In Puebla sorgten die Unwetter zudem für den Tod eines Tigers, der nach der Überschwemmung eines Zoos nahe der Gemeinde Xicotepec als vermisst galt. Das 130 Kilogramm schwere Tier wurde unter Wurzeln und Baumstämmen aufgefunden, die von den Fluten weggeschwemmt worden waren, wie die Umweltbehörde Profepa mitteilte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
2
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
3
Trump trifft am Montag Geisel-Familien vor Rede in Knesset
4
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
5
Schweizer Paar erlebt Booking-Schock: «Unsere Unterkunft existierte gar nicht»
Meistkommentiert
1
Hat Gott uns den Glauben eingepflanzt oder steckt er in den Genen?
2
Polizei kesselt Teilnehmende an Palästina-Demo in Bern ein
3
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
4
«Politik über Frieden gestellt» – Friedensnobelpreis sorgt für Empörung im Weissen Haus
5
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
Meistgeteilt
1
Leibarzt bescheinigt Trump das Herz eines 65-Jährigen
2
Hollywood-Ikone Diane Keaton ist tot
3
Bitcoin-Kurse stürzen ab: Trump-Zölle bringen Kryptomarkt ins Wanken
4
Venezolanerin Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
5
China wirft USA nach Zollankündigung Doppelmoral vor
Energiekrieg im Winter: Geheime Batterieparks sollen die Ukraine vor dem Blackout retten
Russlands Drohnenkrieg trifft gezielt die Stromnetze der Ukraine. Um Blackouts zu verhindern, setzt das Land nun erstmals auf ein Netzwerk aus riesigen Batteriespeichern, gebaut mit US-Technik. Das 140-Millionen-Dollar-Projekt könnte im Winter zur Lebensversicherung eines ganzen Landes werden.
Während Russland weiter auf die ukrainische Energieinfrastruktur zielt, bereitet sich das Land auf den nächsten Winter unter Beschuss vor. Drei Jahre lang haben Ingenieure Stromnetze repariert, während über ihnen Raketen einschlugen – und Millionen Menschen zeitweise ohne Licht und Wärme auskommen mussten.
Zur Story