Wer während der letzten Tage über einen christlichen Friedhof geschlendert ist, war von einem Kerzenmeer umgeben. Denn auf mehr Gräbern als sonst unter dem Jahr flackerten Lichter zu Allerheiligen und Allerseelen – sogar im stockreformierten Zürich.

Doch während die Christen hierzulande der Toten sehr zurückhaltend gedenken, fahren die Mexikaner andere Geschütze auf: Ihr Día de los Muertos ist eine Explosion aus Farben, Licht, Festumzügen, Verkleidungen und viel Essen.

Hier einige der schönsten Bilder:

Kerzenmeer auf einem Friedhof in San Pablo Autopan, Mexiko, 2. November 2022.

Kerzenmeer auf einem Friedhof in San Pablo Autopan, Mexiko, 2. November 2022. Bild: www.imago-images.de

Der Día de los Muertos erstreckt sich über drei Tage – das Spektakel dauert jeweils vom 31. Oktober bis zum 2. November. Und obwohl das Thema «Tod» im Zentrum steht, sind die mexikanischen Feiertage lebensbejahend. Im Grunde geht es beim Día de los Muertos darum, seine Liebe für verstorbene Familienmitglieder zu zeigen und zu zelebrieren.

Sonia und ihre Enkelin besuchen den Friedhof in San Pedro Arriba, Mexiko, 2. November 2022.

Sonia und ihre Enkelin besuchen den Friedhof in San Pedro Arriba, Mexiko, 2. November 2022. Bild: Getty