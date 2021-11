Mehr als 20 Tote bei Untergang von Migrantenboot im Ärmelkanal

Möwen folgen einem Trawler im Ärmelkanal (Archivbild). Bild: keystone

Beim Untergang eines Bootes mit Migranten auf dem Weg nach Grossbritannien sind nach französischen Medienberichten mehr als 20 Menschen gestorben. Das meldeten unter anderem die Nachrichtenagentur AFP und der Sender BFMTV am Mittwoch jeweils mit Verweis auf die Polizei.

Wie die Maritime Präfektur während der noch laufenden Rettungsaktion mitteilte, habe ein Fischerboot den Notruf abgesetzt, dass sich mehrere Migranten in Seenot im Ärmelkanal befänden. Drei Rettungsschiffe und zwei Hubschrauber seien daraufhin zum Einsatz gekommen. Mehrere Verunglückte hätten inzwischen geborgen werden können, einige seien in Lebensgefahr. Von Toten war zunächst nicht die Rede. Aus der Luft und per Boot werde im Meer nach möglichen weiteren Schiffbrüchigen gesucht. (sda/dpa)