Harry Styles läuft Berlin-Marathon und brilliert mit seiner Zeit

Harry Styles läuft Berlin-Marathon – und lässt einen Fussball-Weltmeister alt aussehen

22.09.2025, 08:0322.09.2025, 08:04

Unter falschem Namen ist der britische Sänger und Schauspieler Harry Styles beim 51. Berlin-Marathon angetreten – und hat bei Wärme und Schwüle eine glänzende Zeit abgeliefert. Der 31-Jährige absolvierte die 42,195 Kilometer durch die Hauptstadt trotz der schweren äusseren Bedingungen in 2:59:13 Stunden. Eine Zeit unter drei Stunden ist das grosse Ziel vieler ambitionierter Hobbyläufer.

Harry Styles Berlin Marathon
Harry Styles während seinem Lauf in Berlin.Bild: x

Die Veranstalter bestätigten die Teilnahme von Styles, der als Mitglied der gecasteten Boyband One Direction berühmt wurde und 2017 seine Solo-Karriere startete. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» aus Berlin berichtet, dass er unter dem Pseudonym Sted Sarandos unterwegs war. Styles hatte die Startnummer 31261 und lief mit einer Sonnenbrille und einer Art Stirnband, wie auf einem Foto der Veranstalter zu sehen war.

Auch Schürrle und Felix Kroos dabei

Er war nicht der einzige prominente Teilnehmer. Der einstige Fussball-Weltmeister André Schürrle, der nach dem Ende seiner Profikarriere bei Lauf-Veranstaltungen unterwegs ist, kam nach 3:21:25 Stunden ins Ziel in der Nähe des Brandenburger Tors. Der frühere Union-Profi Felix Kroos, dessen Bruder Toni Kroos 2014 gemeinsam mit Schürrle Weltmeister in Brasilien wurde, hatte es nach 4:28:23 Stunden durch die spätsommerliche Wärme geschafft. (dab/sda/dpa)

