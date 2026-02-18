Nebel-1°
Gegen «Möchtegern-König» Trump: Bruce Springsteen kündigt US-Tour an

Nach seinem viel beachteten Protest-Auftritt in Minneapolis kehrt US-Rocklegende Bruce Springsteen für das Auftaktkonzert seiner Nordamerika-Tour in die Stadt im Bundesstaat Minnesota zurück.
Die Tournee mit der E Street Band unter dem Titel «The Land of Hopes and Dreams» soll am 31. März beginnen und in der Hauptstadt Washington D.C. enden, wie auf der Internetseite des Künstlers bekanntgegeben wurde – inklusive einer neuen Breitseite gegen US-Präsident Donald Trump.

FILE - Bruce Springsteen performs in Asbury Park, N.J., Sept. 15, 2024. (Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File) Bruce Springsteen
Bruce Springsteen macht Stimmung gegen Donald Trump.Bild: keystone

«Wir werden eure Stadt rocken zur Feier und zur Verteidigung Amerikas, der amerikanischen Demokratie, der amerikanischen Freiheit, unserer Verfassung und unseres heiligen amerikanischen Traums, die alle von unserem Möchtegern-König und seiner Schurkenregierung in Washington D.C. attackiert werden», sagte Springsteen in einem zur Tourankündigung veröffentlichten Video.

Der 76-Jährige hatte kürzlich ein Protestlied als Reaktion auf die tödlichen Schüsse auf zwei US-Bürger im Rahmen der umstrittenen Abschiebe-Razzien in Minneapolis geschrieben und es auch bei seinem Auftritt in der Stadt Ende Januar gesungen. Darin bezeichnet er die eingesetzten Bundesbeamten etwa als «Privatarmee von König Trump», die «auf unseren Rechten herumtrampelt» und singt über eine brennende Stadt «unter den Stiefeln der Besatzer».

«Gegen Miller und Noems dreckige Lügen»: Springsteen schreibt Protestsong für Minneapolis

Die Einsätze und Razzien sind Teil der rigorosen Abschiebe-Politik der US-Einwanderungsbehörden auf Geheiss von Trumps Regierung. Der Tod der beiden US-Bürger Alex Pretti und Renée Good löste eine grosse Empörungswelle im ganzen Land aus. Wochenlang wurde in Minneapolis gegen die Razzien gegen Migranten und gewaltsame Niederschlagung von Protesten protestiert. (sda/dpa)

