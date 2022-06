US-Musikszene trauert – Rapper Trouble (†34) erschossen

Mehr als zehn Jahre war er eine feste Grösse in der amerikanischen Rap-Szene, arbeitete mit Stars wie Drake und The Weeknd. Nun müssen sie um Mariel Semonte Orr alias Trouble trauern. Der Musiker starb mit nur 34 Jahren.

«Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Kindern, Angehörigen und Fans von Trouble. Er war eine wahre Stimme für seine Stadt und eine Inspiration für die Gemeinschaft, die er mit Stolz repräsentierte» – mit diesen Worten gab das Plattenlabel Def Jam Records den Tod seines Künstlers bekannt. Der Rapper aus Atlanta, der auch Skoob genannt wurde und bürgerlich Mariel Semonte Orr hiess, wurde nur 34 Jahre alt.

Wie der lokale Fernsehsender WSB-TV berichtet, wurde Trouble nach Angaben des Rockdale County Sheriff's Office am Sonntagmorgen in Conyers im US-Bundesstaat Georgia erschossen. Die Polizisten fanden ihn demnach in einer Apartmentanlage leblos vor. Gegen einen Verdächtigen wurde bereits ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen. Das Motiv ist bisher unklar.

Rap-Szene trauert um Trouble

Trouble veröffentlichte 2011 sein erstes Mixtape «December 17th». Für sein Debütalbum «Edgewood», das Mike Will Made It sieben Jahre später produzierte, arbeitete er mit zahlreiche Stars zusammen, darunter auch The Weeknd und Drake . Letzterer drückte seine Trauer über den Tod des Musikers via Social Media aus. In seiner Instagram-Stoty teilte Drake ein gemeinsames Foto mit Trouble, setzte zwei weisse Tauben-Emojis dazu.

Dieses Bild postete Drake als Erinnerung an Trouble. screenshot: instagram/champagnepapi

Auch zahlreiche andere Kollegen nahmen öffentlich Anteil. «Ich bin froh, dass ich dich kennenlernen durfte, mit dir lachen konnte, mit dir Geschichte geschrieben und dir eine echte Chance gegeben habe, die du verdientest», erinnert Mike Will Made It, mit dem Trouble eng zusammenarbeitete, an ihn.

Die Rapper Gucci Mane, T.I. und Russ twitterten: «Ruhe in Frieden, Trouble.» Comedian und Rapper Lil Duval schrieb auf Twitter, dass ihm die traurige Nachricht «wehgetan» habe. Trouble habe «gelernt, wie man glücklich ist und das Leben lebt».

