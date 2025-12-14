Nebel
Studie: Songtexte heute einfacher und negativer als in Vergangenheit

epa12584530 (FILE) - US singer Taylor Swift arrives for the 81st annual Golden Globe Awards ceremony at the Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills, California, USA, 07 January 2024 (reissued 11 Decembe ...
Bekannt für ihre Herzschmerz-Texte: Taylor Swift.Bild: keystone

Die Texte der erfolgreichen Songs in den USA sind laut einer Studie in den vergangenen Jahrzehnten einfacher und negativer geworden.
14.12.2025, 09:3814.12.2025, 09:38

Ausserdem enthielten sie mehr sogenannte stress-bezogene Wörter, berichteten die Studienautoren von der Universität Wien.

Das lasse auch Rückschlüsse auf die Gemütslage der Hörerinnen und Hörer zu, teilten die Psychologen Mauricio Martins und Markus Foramitti mit. «Personen tendieren zu der Musik, die mit der eigenen Stimmung übereinstimmt», sagte Foramitti.

Für ihre Analyse, die in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» erschienen ist, untersuchten die Wissenschaftler die Texte der 100 beliebtesten englischsprachigen Lieder in den USA der Billboard Hot 100-Charts im Zeitraum von 1973 bis 2023. Das waren insgesamt 20'186 Songs.

Ein Beispiel für einen komplexen Song sei «Goodbye Yellow Brick Road» (1973) von Elton John, sagte Foramitti der deutschen Nachrichtenagentur DPA. Die Texte von US-Star Taylor Swift enthielten teils stress-geladene Wörter und handelten von Herzschmerz («Bad Blood»). (sda/dpa)

Themen
