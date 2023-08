Shakira wird an den MTV Music Awards mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet

Die kolumbianische Sängerin Shakira darf sich besonders fest auf die MTV Music Awards 2023 freuen, denn: Sie wird mit dem Video Vanguard Award ausgezeichnet.

Dieser Preis ehrt jeweils das Lebenswerk einer Künstlerin, die besonders durch die Kunstform Musikvideo aufgefallen ist. Dazu gehören beispielsweise Rihanna, Pink oder Beyoncé. «Shakira ist eine wahre globale Kraft, die die Massen mit ihrem einzigartigen musikalischen Können inspiriert und beeinflusst», sagt Bruce Gillmer von Paramount, zu dem MTV gehört. Shakira sei ausserdem «eine Wegbereiterin für Frauen auf der ganzen Welt und eine der ersten Künstlerinnen, die die Globalisierung der lateinamerikanischen Musik anführte», meint Gillmer.

An der Verleihung vom 12. September (in der Schweiz in der Nacht auf den 13. September) ist Shakira gleich vier Mal nominiert: Als Künstlerin des Jahres, für die beste Kollaboration und gleich zweimal für «Bester Latin-Song» mit folgenden Tracks:

«TQG» mit Karol G Video: YouTube/KarolGVEVO

Geplant ist, dass sie auf der Bühne einen Remix ihrer grössten Hits performt. (anb)