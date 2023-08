People-News

Packt die Aluhüte aus – der Wendler kommt in die Schweiz

Unwiderstehlich und ungeimpft: Michael Wendler. Bild: sda

Eine Bereicherung für die Schweizer Musikszene: Michael Wendler, gemeinhin bekannt als «der Wendler», wird in der Schweiz auftreten. Zwar nicht im Hallenstadion, aber dafür an einer ganz besonderen Event-Location.

Erst Anfang August hatte der 51-Jährige angekündigt, nach einer über vierjährigen Pause wieder Live-Konzerte zu geben. Mit der «EGAL-Konzert Tour 2024» will der Musiker und Verschwörungstheoretiker «sein Publikum mit mitreissenden Hits und unvergesslichen Melodien verzaubern».

Eigentlich sollte die heiss ersehnte Tour in Griechenland starten, doch wegen Protesten aus der Künstlerszene wurde der in Kreta geplante Event abgesagt. Darum findet das erste Konzert der EGAL-Tour also in ... der Schweiz statt!

Am 4. Mai ist es so weit, dann tritt der un umstrittene Schlagerkönig in Volketswil auf – und zwar in der Event-Location des nicht minder umstrittenen Corona-Skeptikers Daniel Stricker. Der «angesehenen Video-Journalisten und Gründer von StrickerTV», habe den Wendler persönlich dorthin eingeladen, wie der Pressemitteilung des Musikers zu entnehmen ist.

Stricker ist Unternehmer und erreichte nationale Berühmtheit durch sein online-Engagement gegen die Massnahmen des Bundesrats während der Corona-Pandemie. Zuletzt erschien der Verschwörungstheoretiker in einem Indianerkostüm zu einer Gerichtsverhandlung.

Wer interessiert ist, kann sich auf der Website der «Strickers Freiheit» Tickets besorgen. Stehplätze gibt's für rund 70 Franken, ein Sitzplatz (plus ein Glas Prosecco) kostet den Fan gut 100 Franken.

Der Wendler war während der letzten Jahre durch seine kritischen und teils antisemitischen Aussagen in Ungnade gefallen; seine Musikerkarriere ist dadurch zu Bruch gegangen. Seither hält sich der selbst ernannte «König» mit neuen Methoden über Wasser: So verkauft seine 30 Jahre jüngere Ehefrau und Influencerin Laura Müller Nacktbilder über die Plattform «OnlyFans».

Die beiden leben in den USA und sind erst diesen Juni Eltern eines Buben geworden.

